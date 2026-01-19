закрыть
19 января 2026, понедельник, 19:32
Лукашенко приказал сделать батареи в квартирах белорусов «немножко прохладнее»

  • 19.01.2026, 19:24
Лукашенко приказал сделать батареи в квартирах белорусов «немножко прохладнее»

В Минэнерго «приняли меры».

Минэнерго ограничило режимы работы систем теплоснабжения. Меры приняли спустя несколько часов после приказа Александра Лукашенко сделать батареи в квартирах «немножко прохладнее». Об этом сообщили в ведомстве.

«Минэнерго <...> приняты меры по ограничению режимов работы систем теплоснабжения в периоды сильных заморозков для того, чтобы обеспечить их запас прочности и не допускать подобных ситуаций в будущем», — заявили в министерстве.

Напомним, после повреждения тепломагистрали в Минске утром 19 января, Лукашенко предложил давать «немножко прохладнее теплоноситель» в батареи жилых домов, чтобы на теплотрассах не было аварий.

При этом по нормативу в жилом помещении должно быть 18−24 градуса.

