Белорусы массово бегут из страны

За пределами Беларуси живут почти 800 тысяч наших соотечественников.

Согласно оценкам ООН за 2024 год, количество белорусских эмигрантов составляло около 790,2 тысяч человек, или 8,7% от общей численности населения, пишет thinktanks.pro.

По количеству граждан, живущих за границей, Беларусь занимает 73‑е место.

Украина занимает 4‑е место в мире по количеству эмигрантов: за пределами страны живут около 9,8 миллиона граждан, что соответствует 25,8% населения. Россия находится на 5‑м месте с показателем 9,1 миллиона человек, при доле эмигрантов 6,3%.

Польша занимает 15‑е место — за границей живут 4,6 миллиона поляков, или 11,9% населения. Литва располагается на 105‑м месте: за пределами страны живут 459,3 тысячи человек, что составляет 16,1% населения. Латвия занимает 133‑е место — за границей находятся 161 тысяча граждан, или 8,6% населения.

В глобальном масштабе лидерами по количеству граждан, живущих за границей, остаются Индия (18,5 миллиона), Китай (11,7 миллиона) и Мексика (11,6 миллиона).

