В Беларусь идет тепло со Средиземноморья

Синоптики назвали последнюю ночь с морозами за -20°С.

В Telegram-канале Nadvorie 19 января сообщили, что в Беларусь идет средиземноморское тепло – ночные морозы под -30°С отступят, но вырастет вероятность осадков – снега и дождя. Синоптики назвали последнюю ночь, когда в стране ударит холод за -20°С.

Такой, по словам специалистов, окажется ночь со среды на четверг, с 21 на 22 января. Обновленные прогнозы погоды уже не дают ультраполярного вторжения арктического воздуха в республику.

Метеорологи объяснили, что с 22 января республика будет находиться между двумя обширными барическими системами: мощным антициклоном над европейской частью РФ и глубоким циклоном с центром около Британских островов. В результате получим перестройку циркуляции – в Беларусь пойдет более теплый и влажный воздух со Средиземноморья.

Однако, как отметили в канале Nadvorie, холодный антициклонический воздух около земли еще сохранится. «Потепление начнется как бы «сверху», – продолжили специалисты, рассказав, что вырастут облачность и вероятность осадков.

В основном пойдет снег, локально возможен переохлажденный дождь с гололедами. Компанию осадкам составит юго-восточный ветер с порывами 8-12 м/с. Из-за него возможны «весьма некомфортные ощущения» при -6..-10°С на западе страны и до -14..-16°С на востоке.

Переохлажденный дождь – это осадки из жидких капель воды, которые имеют температуру ниже 0°C, но не замерзают в воздухе. Он образуется, когда снег тает в теплом слое атмосферы, а затем капли проходят через холодный слой у земли и остаются жидкими. Попадая на поверхности (дороги, деревья, провода), такие капли мгновенно замерзают. Визуально это обычный дождь, но после него все покрывается гладкой прозрачной коркой льда.

В Белгидромете подтвердили перемещение более теплого воздуха в Беларусь к концу текущей недели. И рассказали о температурном контрасте между юго-западной и северо-восточной частями страны: в последней будет холоднее.

Вот конкретный прогноз на последние 3 дня этой недели от государственных синоптиков:

Пятница, 23 января. Ждем несильный кратковременный снег и гололедицу на некоторых дорогах. Ночью столбик термометра покажет не ниже -9..-16°С. А днем будет -5..-11°С, по северо-востоку локально – до -13°С.

Суббота, 24 января. Снег уже пойдет на большей части Беларуси, днем по юго-западу – мокрый снег. По температуре у Белгидромета такая картина: ночью – -10..-17°С, по западу местами – -6..-9°С, днем – -8..-15°С, в западной части – -4..-7°С.

Воскресенье, 25 января. Снег снова повалит на большей части страны, а еще мокрый снег, возможна и метель локально. Ночью температура составит -9..-16°С, локально по северо-востоку морозы еще поборются (-17..-21°С), а вот на западе комфортная еврозима – -2..-8°С. Днем столбик термометра покажет от -2°С на юго-западе до -15°С на северо-востоке.

