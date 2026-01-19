закрыть
19 января 2026, понедельник, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь идет тепло со Средиземноморья

3
  • 19.01.2026, 20:00
  • 1,876
В Беларусь идет тепло со Средиземноморья

Синоптики назвали последнюю ночь с морозами за -20°С.

В Telegram-канале Nadvorie 19 января сообщили, что в Беларусь идет средиземноморское тепло – ночные морозы под -30°С отступят, но вырастет вероятность осадков – снега и дождя. Синоптики назвали последнюю ночь, когда в стране ударит холод за -20°С.

Такой, по словам специалистов, окажется ночь со среды на четверг, с 21 на 22 января. Обновленные прогнозы погоды уже не дают ультраполярного вторжения арктического воздуха в республику.

Метеорологи объяснили, что с 22 января республика будет находиться между двумя обширными барическими системами: мощным антициклоном над европейской частью РФ и глубоким циклоном с центром около Британских островов. В результате получим перестройку циркуляции – в Беларусь пойдет более теплый и влажный воздух со Средиземноморья.

Однако, как отметили в канале Nadvorie, холодный антициклонический воздух около земли еще сохранится. «Потепление начнется как бы «сверху», – продолжили специалисты, рассказав, что вырастут облачность и вероятность осадков.

В основном пойдет снег, локально возможен переохлажденный дождь с гололедами. Компанию осадкам составит юго-восточный ветер с порывами 8-12 м/с. Из-за него возможны «весьма некомфортные ощущения» при -6..-10°С на западе страны и до -14..-16°С на востоке.

Переохлажденный дождь – это осадки из жидких капель воды, которые имеют температуру ниже 0°C, но не замерзают в воздухе. Он образуется, когда снег тает в теплом слое атмосферы, а затем капли проходят через холодный слой у земли и остаются жидкими. Попадая на поверхности (дороги, деревья, провода), такие капли мгновенно замерзают. Визуально это обычный дождь, но после него все покрывается гладкой прозрачной коркой льда.

В Белгидромете подтвердили перемещение более теплого воздуха в Беларусь к концу текущей недели. И рассказали о температурном контрасте между юго-западной и северо-восточной частями страны: в последней будет холоднее.

Вот конкретный прогноз на последние 3 дня этой недели от государственных синоптиков:

Пятница, 23 января. Ждем несильный кратковременный снег и гололедицу на некоторых дорогах. Ночью столбик термометра покажет не ниже -9..-16°С. А днем будет -5..-11°С, по северо-востоку локально – до -13°С.

Суббота, 24 января. Снег уже пойдет на большей части Беларуси, днем по юго-западу – мокрый снег. По температуре у Белгидромета такая картина: ночью – -10..-17°С, по западу местами – -6..-9°С, днем – -8..-15°С, в западной части – -4..-7°С.

Воскресенье, 25 января. Снег снова повалит на большей части страны, а еще мокрый снег, возможна и метель локально. Ночью температура составит -9..-16°С, локально по северо-востоку морозы еще поборются (-17..-21°С), а вот на западе комфортная еврозима – -2..-8°С. Днем столбик термометра покажет от -2°С на юго-западе до -15°С на северо-востоке.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип