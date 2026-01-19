Крупнейший банк Беларуси объявил о прекращении поддержки приложения на iOS

Крупнейший банк Беларуси объявил о прекращении поддержки приложения на iOS3
- 19.01.2026, 21:23
- 1,604
С 1 февраля.
Один из крупнейших банков Беларуси – «Белинвестбанк» – объявил о прекращении поддержки собственного мобильного приложения «Мобильный банкинг» для смартфонов на iOS. Полностью работа приложения на устройствах Apple будет остановлена с 1 февраля, предупредили в финучреждении.
Клиентам, которые пользуются услугами банка через iPhone, рекомендовали заранее перейти на веб-приложение PWA Belinvest. Оно должно заменить привычный мобильный банкинг и обеспечить доступ к основным сервисам со смартфона.
В банке позиционируют PWA Belinvest как универсальное решение, которое объединяет функционал мобильного приложения и классического интернет-банкинга. Новый сервис кроссплатформенный и работает не только на iOS, но и на устройствах под управлением Android.
Для входа в веб-приложение предусмотрена быстрая авторизация с использованием Face ID, Touch ID или PIN-кода – при условии, что смартфон поддерживает соответствующие технологии. Также доступен классический вход по логину и паролю.
В «Белинвестбанке» заверили, что новое приложение соответствует высоким стандартам информационной безопасности. Оперативные обновления, по словам разработчиков, позволят своевременно устранять уязвимости и повышать уровень защиты пользовательских данных.
Напомним, что в конце 2025 года другой крупный банк – «Альфа Банк» – сообщил о том, что компания Apple временно удалила из своего магазина App Store его основное банковское приложение, а также предыдущие версии мобильных сервисов. Такое решение связано с последним пакетом санкций Евросоюза, вступившим в силу со 2 декабря.