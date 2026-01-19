закрыть
Маск задумался о покупке авиакомпании Ryanair

  • 19.01.2026, 22:06
Бизнесмен спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке.

Американский предприниматель Илон Маск задумался о покупке авиакомпании Ryanair. Он спросил компанию о ее цене в соцсети Х. «Сколько бы стоило купить вас?» — написал он.

Ранее Ryanair ответила на пост издания New York Post о том, что в США наблюдается масштабный сбой в работе Х, спросив Маска: «Возможно, вам нужен Wi-Fi?»

В ответ американский бизнесмен поинтересовался, сколько стоит купить Ryanair, и предложил «поставить во главе кого-то, кого по-настоящему зовут Райан».

После этого он запустил опрос. Из почти 38 тыс. проголосовавших 82% одобряют возможную покупку Маском лоукостера и «возвращение Райана в качестве законного руководителя».

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания. Штаб-квартира находится в Дублине, основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.

