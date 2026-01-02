«Фейки Кремля могут стать причиной краха России» 2.01.2026, 17:26

РФ получила немало «пощечин» от украинских спецслужб.

В прошлом году Россия получила немало «пощечин» от украинских спецслужб, проведших не одну спецоперацию как в Украине, так и на территории России.

Последней из таких стала провалившаяся попытка убийства командира подразделения «Русский добровольческий корпус» (РДК) Дениса Капустина.

По мнению военного и общественного деятеля, генерал-майора запаса СБУ, заместителя председателя СБУ (2014–2015 гг.), директора Агентства реформирования сектора безопасности Виктора Ягуна, которое он высказал в эфире FREEДОМ, эта операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) может сильно ударить по Кремлю и его пропаганде.

- Кто-то называет Капустина личным врагом Путина. Не берусь сказать, насколько это правда, но это явно характеризует его как положительного человека. Он является ярким примером того, что есть люди, которые готовы не только на словах, но и с оружием в руках противостоять путинскому режиму. Для Кремля это намного страшнее, чем разговоры или даже митинги. Таким образом показывается путь, каким могут пойти очень много молодых, радикально настроенных людей, которые уже просто не могут чувствовать себя комфортно в своей стране, — считает генерал-майор запаса.

При этом Ягун отмечает, что это вовсе не значит, что все, кому не нравится диктатор Путин и его режим, уйдут в партизаны, но медийность подобного случая может многих заставить задуматься о своей роли в сопротивлении кремлевскому диктату.

- Не все могут присоединиться к военным подразделениям, но через эту структуру [РДК] нам удается очень много сделать для привлечения людей к противодействию путинскому режиму. Я говорю не о создании партизанских отрядов, но о людях, которые готовы тоже действовать против режима в самой России. Поэтому, действительно, и этот человек, и эта структура играют серьезную роль в борьбе против нашего противника, — считает он.

Действия таких групп как РДК, по мнению бывшего заместителя председателя СБУ, весьма сильно мешают работе российских спецслужб и наносят Кремлю существенный имиджевый урон.

- Такие организации создают очень много негатива в отношении Кремля и очень мешают российским спецслужбам. В результате этой провалившейся операции российские спецслужбы получили очень ощутимый удар по своему имиджу. Я не думаю, что они будут как-то его комментировать. Скорее всего, они попытаются какими-то информационными составляющими скрыть эту информацию, замолчать ее. Но реально это серьезный удар — и имиджевый, и психологический для самих спецслужб и власти в России, — говорит Ягун.

По его мнению, эта операция была одной из тех ярких демонстраций провала российских попыток дезинформировать мир о реальном положении вещей как на фронте, так и в самой РФ.

- За последнее время мы видели массу фейковых побед страны-агрессора на фронте и других подобных вбросов. Те же сообщения о взятии Купянска, ситуация с попыткой убийства Капустина, эта ситуация с якобы налетом украинских БпЛА на путинскую резиденцию на Валдае. Последнее — это просто уникальная ситуация, когда большая часть цивилизованного мира понимает реальную ситуацию, а российская пропаганда гнет свою линию. Да, есть страны, которые попались на эту пропаганду, и сейчас им немножко некомфортно, особенно после заявления нашего МИД, — констатирует Виктор Ягун.

Вся эта ложь, по его мнению, показывает слабость Кремля и его неспособность к реальным победам. Общество на ложь реагирует соответственно и пытается найти альтернативные государственной пропаганде источники информации.

- Это говорит о многих интересных вещах. Это слабость, очень серьезная слабость, когда для того, чтобы показать какие-то победы и какие-то вещи, на которые можно ориентироваться и гордиться, Кремлю приходится придумывать какие-то фейки. Это очень серьезный показатель. А что касается людей в России, то специалисты говорят, что сейчас в информационном пространстве РФ ситуация похожа на ту, которая была при Брежневе. Люди понимают, что им просто врут в глаза, и пытаются найти альтернативную информацию. И когда они сравнивают альтернативную информацию с тем, что видят в телевизоре, они не возмущаются, они просто смеются. И это намного страшнее для Кремля, потому что когда власть в России превращается в посмешище, это говорит о ее постепенной потере легитимности в обществе. Ее никто не воспринимает всерьез. И это для Кремля очень серьезный звоночек, — считает Ягун.

Даже сам диктатор Путин в своем выступлении пытался всячески приукрасить довольно печальную картину, сложившуюся в России. Впрочем, как отмечает экс-заместитель председателя СБУ, сейчас ни кремлевскому диктатору, ни его обслуге уже не удается обманывать реальность.

- Основная мысль, которую пытался донести своим выступлением Путин, — что все нормально, все под контролем, все по плану. При этом никто не понимает, какой на самом деле был план. И если план был в том, чтобы взять Киев за три дня, то почему он не состоялся и что вообще происходит? Если война будет продолжаться дальше, то и в Кремле, и в России в целом может произойти такой идеологический перекос, — говорит он.

И вот тут, по мнению Ягуна, вся идеологическая база Москвы, которая во многом основана на том, что «деды воевали» и победе во Второй мировой войне, может рассыпаться.

- Кремль основную массу своих идеологических нарративов строит на Второй мировой войне. Точнее на том, что они называют Великой Отечественной войной, которая длилась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, ровно 1 418 дней и ночей. Нынешнюю же войну у них даже войной называть нельзя, это «СВО», «специальная военная операция». И вот эта «СВО» уже 10 января будет длиться столько же, сколько и их Великая Отечественная война. И чем дольше их агрессия по отношению к Украине будет длиться, тем больше идеологических проблем у них будет возникать. Кремлю надо будет что-то придумать и что-то рассказывать. Рассказывать очень уверенно и просто врать в глаза, причем врать с огромным актерским искусством, — считает генерал-майор запаса.

У Путина, по его мнению, просто не остается выбора кроме как продолжать вести войну любыми средствами, чтобы удержать свою власть.

- У Путина остается только один вариант — это продолжать войну и усиливать тотальный диктат в России. Продолжать наращивать свои военные потенциалы, как-то удерживать экономику, в том числе за счет поддержки со стороны Китая. Сейчас основная масса гражданского компонента экономики фактически подмята Китаем. Все, что раньше производилось в России, в основном сейчас привозят из Китая, — отмечает Ягун.

Уже к марту, считает он, ситуация в России может существенно ухудшиться. Сейчас же Путин делает все, чтобы максимально оттянуть реальные подвижки по мирным переговорам.

- Диктатор постоянно пытается всех убедить, что они все-таки готовы к каким-то мирным переговорам. В Кремле постоянно уходят от прямых ответов на вопросы о мире и пытаются оттянуть момент, когда надо будет встречаться, даже в составе групп, напрямую с украинской делегацией. Эта тактика очень проста: затягивание всех политических процессов для того, чтобы добиться чего-то на фронте. Я думаю, что надо верить нашей разведке, аналитикам, которые говорят, что вся эта тактика может очень серьезно подорвать основы России до марта месяца. Поэтому до начала марта — это тот период, когда России надо принимать какое-то решение. Дальнейшее продолжение столь интенсивных военных действий со стороны РФ до марта месяца может закончиться катастрофой для них, — подытожил Ягун.

