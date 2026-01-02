В Беларуси вырос налог на выигрыши в азартных играх

В Беларуси вырос налог на выигрыши в азартных играх1
- 2.01.2026, 17:43
Удерживать налог обязаны сами организаторы игр.
С 1 января 2026 года увеличили налог на выигрыши в азартных играх. Теперь с таких доходов нужно платить 5% вместо прежних 4%.
Изменения закреплены законом от 30 декабря 2025 года №127-З «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений». Новая ставка применяется ко всем выигрышам, которые физические лица получают от белорусских организаторов азартных игр (как в обычных игорных заведениях, так и в онлайн-казино).
Удерживать налог обязаны сами организаторы азартных игр. Они выступают в роли налоговых агентов и автоматически вычитают 5% при выплате выигрыша — дополнительно обращаться в налоговую игрокам не нужно.
Учет выплаченных выигрышей и удержанного налога ведется в специальной компьютерной кассовой системе. В ней фиксируются данные по каждому игроку, получившему доход.