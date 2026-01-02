Трамп сдал тест на умственные способности 7 2.01.2026, 18:50

2,746

Президент США поделился результатами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно сдал когнитивный тест и врачи оценивают его состояние здоровья как отличное. О результатах своего обследования американский лидер рассказал в соцсети Truth Social.

«Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100% заданных вопросов!) свой когнитивный тест уже третий раз подряд, на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов пойти», — написал он.

Трамп добавил, что убежден: любому кандидату на посты президента и вице-президента необходимо пройти «серьезный и трудный тест» для оценки когнитивных способностей, поскольку страной не должны управлять «глупые или некомпетентные люди».

О предыдущих обследованиях американский президент рассказывал в октябре и декабре 2025 года. В апрельском медицинском заключении говорилось, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний. У президента США диагностирован «хорошо управляемый» актинический кератоз, который без лечения может трансформироваться в рак кожи.

Ранее республиканец неоднократно критиковал своего предшественника на посту президента Джо Байдена за проблемы с памятью и говорил, что тот страдает от деменции. Врач Байдена уверял, что его здоровье находится в удовлетворительном состоянии и ему ничего не мешало выполнять обязанности президента США.

В ноябре прошлого года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Трамп сталкивается с признаками старения на посту президента — у него сокращается рабочий график, а сам президент начал придерживаться более короткого графика публичных выступлений, которые приходятся на период с полудня до пяти вечера. Трамп раскритиковал журналистов, а саму газету назвал «врагом народа».

