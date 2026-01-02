WP рассказала детали встречи Трампа с Зеленским во Флориде 7 2.01.2026, 20:06

5,634

Поведение президента США свидетельствовало о «полном и абсолютном невежестве».

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря относился к нему «грубо, оскорбительно и даже жестоко». Об этом 1 января написала The Washington Post со ссылкой на источники.

Высокопоставленный дипломат рассказал СМИ, что поведение Трампа свидетельствовало о «полном и абсолютном невежестве».

Автор статьи напомнила, что глава Белого дома после разговора с Зеленским демонстрировал «осторожно оптимистичный тон», подкрепленный своей давней верой, что только он может завершить войну. Однако влияние России было очевидно, когда он сказал, будто Россия «хочет видеть успех Украины», заметила она.

Собеседник издания высказал мнение, что после всех усилий, которые Украина приложила, чтобы удовлетворить требования Трампа, после организации этого «спектакля» и выполнения всех поставленных условий, услышать утверждение о том, что Россия якобы желает успеха Украине, было для украинцев «наиболее болезненно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com