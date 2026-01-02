В Греции из университетов отчислили более 300 тысяч «вечных студентов» 2.01.2026, 22:02

2,158

Официальное количество студентов в стране сократилось почти наполовину.

Более 300 000 неактивных студентов университетов были исключены из реестров в Греции, что сократило официальное количество студентов в стране почти наполовину.

Об этом сообщает AP.

Этот шаг знаменует конец многолетней практики – официально отмененной в недавнем законодательстве – которая позволяла продолжать обучение для содействия непрерывному обучению и длительным перерывам для работы.

В пятницу Министерство образования сообщило, что 308 605 студентов, которые до 2017 года были зачислены на четырехлетние программы государственного университета, были исключены из списков.

«Студенческий статус не является пожизненным ни в одном современном европейском университете», – сказала министр образования София Захараки. «Мы хотим, чтобы дипломы имели ценность, отражающую усилия, навыки и страсть», – добавила она.

Представители министерства заявили, что около 35 000 человек успешно подали заявки на повторную регистрацию в 2025 году.

Противники реформы консервативного правительства, преимущественно из академических кругов, утверждают, что программа второго шанса не смогла решить проблему масштабных нарушений, вызванных серьезным финансовым кризисом в Греции в предыдущем десятилетии.

По данным Греческого агентства по высшему образованию за 2024 год, количество активного студенческого населения страны составляет чуть более 350 000 человек, обучающихся в 25 государственных высших учебных заведениях.

Программы бакалаврского образования в государственных университетах обычно финансируются правительством. До недавнего времени в Греции действовали только государственные университеты, предлагавшие признанные государством степени. Но постепенно признание получают частные университеты.

Представители Министерства образования заявили, что студенты, приостановившие обучение, не создают прямой финансовой нагрузки на университеты, но усложняют административную работу.

«Благодаря обновленным спискам студентов университеты получают возможность более точно планировать свою деятельность», – сказал заместитель министра образования Никос Папайоанну.

«Это является необходимым условием для повышения качества образования, улучшения ежедневной работы и критериев оценки греческих университетов в международных рейтингах», – добавил он.

Греческие законодатели в 2024 году одобрили масштабные реформы в образовании, позволяющие иностранным частным университетам открывать филиалы в стране и из-за которых возникли масштабные протесты.

Перед этим премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, призывая парламент принять законопроект, заявил, что реформа поможет остановить отток десятков тысяч греческих студентов в зарубежные университеты.

