«Путин исчез, Москва опустела» 20.01.2026, 12:02

Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Юрий Фельштинский назвал два шага для остановки войны России против Украины.

Известный американский писатель и историк Юрий Фельштинский рассказал, почему решил написать книгу «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». На презентации книги, которая прошла 16 января в варшавском Центре Анджея Вайды, он заявил, что Беларусь крайне важна для Европы:

— Если посмотреть на карту, то совершенно понятно, что Беларусь — это российские ворота в Европу. В хорошие времена — это ворота для торговли. А в плохие времена, к сожалению, в которые мы сейчас живем, это ворота для нападения. И на фоне российско-украинской войны стало понятно, что контроль над Беларусью — это, соответственно, ворота для российского вторжения в Европу. Получается, что изъятие Беларуси из-под российского контроля, освобождение Беларуси от российской оккупации, а также вступление Беларуси в ЕС и НАТО решает вопрос европейской безопасности.

Американский историк уверен, что смена режима Лукашенко — простая задача для Европы и Украины:

— Мы часто говорим о необходимости смены режима в России. Но я вам должен сказать как историк, что сменить режим в России, когда в результате тихого переворота в 2000-м году к власти там пришла госбезопасность, задача очень сложная. И если смотреть на нее реалистично, это задача на десятки лет. Я не отношусь к тем критикам режима Путина, которые считают, что с его устранением все станет на свои места. Считаю, что эта проблема намного более серьезная, глубокая. И если подходить к ее решению рационально, то нужно ставить вопрос не о смене режима в России, а о смене режима в Беларуси. А вот эта задача абсолютно разумная и реальная. И она реализуема на фоне войны России с Украиной, и она реализуема теми силами, которые уже сегодня имеются у Украины. Европа обязана была на эту тему думать, смотреть на карту время от времени, и в 2020 году со своей стороны помочь белорусскому народу свергнуть этот режим.

Также американский историк уверен, что удар по Москве и смена режима Лукашенко — два условия для остановки войны России против Украины:

— Вторжение в Курскую область и операция «Паутина» — задачи намного труднее смены режима Лукашенко. Однако, как мы видим, нет политического решения такого типа. Почему оно не принято — другой вопрос.

Что касается ударов по Москве — единственная территория, которая что-то определяет в России, это столица РФ. Нужно быть очень непрофессиональным человеком (не хочется говорить «идиотом»), чтобы этого не понимать. Не только потому, что в Москве сосредоточено 10% населения, что очень много, все миллионеры, пропагандисты и чиновники — в Москве.

Самое главное — когда 24 апреля 2023 года командир «Вагнера» Уткин написал твит, что идет на Москву, Путин исчез. Столица России опустела, можно посмотреть кадры этих дней. Москва вымерла. По городу ездили какая-то военная техника. Люди в военной форме брали под контроль здания, на которые никто не собирался нападать.

Поэтому если стоит задача остановить эту войну — нужно наносить удары по Москве. Никак иначе Россию за стол переговоров не посадить. Если есть идея попробовать создать ситуацию, когда в России появятся силы, которые будут заинтересованы в устранении режима Путина, они могут подняться только в том случае, если будут нанесены удары по Москве.

Полный репортаж сайта Charter97.org с презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» можно прочитать здесь.

