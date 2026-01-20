закрыть
20 января 2026, вторник
Девятилетний сын Кадырова оказался владельцем элитного дворца в Грозном

  • 20.01.2026, 12:04
  • 1,552
Девятилетний сын Кадырова оказался владельцем элитного дворца в Грозном
сын главы Чечни Рамзана Кадырова Абдуллах

Его стоимость - 800 миллионов российских рублей.

Девятилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Абдуллах владеет элитным особняком в центре Грозного. Это следует из утекшей базы Росреестра, с которой ознакомилось издание «Можем объяснить».

Согласно данным реестра, Абдуллаху Кадырову принадлежит земельный участок в 4 тыс. квадратных метров и дом площадью 2 тыс. квадратных метров. По оценке издания, он может стоить около 800 млн руб. Участок и дом первоначально арендовал сам Кадыров, но затем переуступил их сыну. В 2023 году, когда Абдуллаху было 7 лет, он приватизировал собственность, хотя денег на покупку у него не было.

Абдуллах пока никак не проявлял себя на политическом поприще, но его уже поздравляют с днем рождения на сайте мэрии Грозного.

Также, согласно базе Росреестра, рядом с собственностью Абдуллаха находится участок и дом его 19-летнего брата Али Кадырова. Их стоимость оценивается в 500 млн руб. Особняк Али приобрел в феврале 2024 года у некоего Адама Касумова. Сын Кадырова возглавляет бойцовский клуб «Ахмат», а в августе 2024 года он получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание». За два месяца до этого он встречался с Путиным.

В свою очередь 18-летнему Адаму Кадырову, попавшему в ДТП 16 января, принадлежит белый 4-этажный особняк в центре Грозного стоимостью 750 млн руб. Ради вида на резиденцию отца перед дворцом Адама снесли другой дом. По данным «Можем объяснить», в нем раньше жила вторая жена главы Чечни — Фатима Хазуева, с которой он познакомился весной 2006 года после единственного в истории конкурса красоты в республике. «Проект» писал, что она забеременела от Кадырова в 14 лет и родила ему нескольких детей.

