«РПЦ вышла из христианства»

1
  • 20.01.2026, 14:44
«РПЦ вышла из христианства»

Бывший редактор «Журнала Московской Патриархии» раскритиковал патриарха Кирилла.

Последнее заявление Службы внешней разведки, слова Владимира Путина после рождественской службы и интервью патриарха Кирилла агентству ТАСС свидетельствуют о том, что Русская православная церковь по сути прекратила быть частью христианского мира, заявил в интервью журналисту Евгению Киселеву религиовед и бывший редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин, заметило «Агентство».

«Современное русское православие в изводе патриарха Кирилла и [Владимира] Путина, а теперь еще и Службы внешней разведки – это какой-то такой довольно дешевый, вот у меня нет прямо другого слова, какой-то дешевый парарелигиозный культ, главная задача которого – отстаивать государственные и геополитические интересы российского государства в очень примитивном, в предельно примитивном виде... И это, в общем, предательство русского православия с его богословской традицией, с его культурными традициями, с его аскетическими традициями, с его историей святости. То есть вот то, что сегодня называется Русской православной церковью уже не способно хранить собственно православное предание как таковое. Ну и что это значит? Это значит, что Русская православная церковь по крайней мере в лице своих официальных представителей и узнаваемых лиц, а иногда и анонимных, как в пресс-релизе СВР, по сути дела заявляет о том, что она больше не принадлежит к христианскому миру», – сказал Чапнин.

Поводом для интервью стало опубликованное в прошлый понедельник заявление СВР, в котором константинопольский патриарх Варфоломей обвинялся «в раскольнической деятельности на православном церковном пространстве», а также был назван «дьяволом во плоти» и «константинопольским антихристом». Заявление СВР, по словам Чапнина, стало третьим «в ряду значимых с религиозно-символической точки зрения событий» после Нового года. Два других – это обращение Путина после рождественской службы о «воинах, которые являются как бы спасителями» и интервью патриарха Кирилла, в котором он предложил считать критиков власти «изменниками Родины».

По словам религиоведа, признаками отступления РПЦ от христианской традиции в широком смысле стали и проповеди патриарха Кирилла в поддержку российского вторжения в Украину после начала полномасштабной войны. «Собственно, эта церковь больше не стоит на евангельских основаниях, к сожалению. Да, есть при этом, конечно, отдельные общины, как бы и остаются христиане, которые являются, ну, как бы стремятся жить по-христиански. Но если говорить об официальной церкви, к сожалению, нет. Это церковь, которая отпала», - пояснил Чапнин.

Религиовед также предположил, что митрополит Тихон (Георгий Шевкунов), которого СМИ называют «духовником Путина», старается не выезжать из Крыма и не появляется в Москве из-за публичной поддержки экс-замминистра обороны Тимура Иванова, приговоренного к 13 годам. «Тихон был близок к Тимуру Иванову..., которому он во многом обязан тем огромным строительством, которое велось в Крыму, прежде всего в Херсонесе... Я думаю, что это ему тоже не забудут», - предположил Чапнин.

Слова поддержки в адрес замминистра, о которых говорит Чапнин, митрополит Тихон произнес в июле 2024 года. «Мы молимся, мы знаем его с другой стороны, чем то, что в интернете появляется. Дай Бог, чтобы все разрешилось благополучно», – сказал Тихон.

Чапнин также назвал спецоперацией ФСБ уголовное дело о покушении на Тихона, в котором силовики обвинили в феврале прошлого года близких к митрополиту клириков Дениса Поповича и Никиту Иванковича.

