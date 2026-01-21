Трамп заявил, что не будут применять силу в Гренландии 3 21.01.2026, 18:52

Президент США назвал крупнейший на Земле остров «кусочком льда».

Президент США Дональд Трамп исключил использование силы в попытках контролировать Гренландию, однако подчеркнул на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что никакая другая страна не способна обеспечить контроль над датской территорией, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

«Люди думали, что я буду использовать силу, но мне это не нужно», — заявил Трамп. «Я не хочу применять силу и не буду ее использовать».

Трамп назвал Данию «неблагодарной» и охарактеризовал претензии США как «небольшую просьбу» о «кусочке льда», при этом подчеркнув, что возможное приобретение Гренландии не представляет угрозы для НАТО, в состав которого входят Дания и США.

«Ни одна нация или группа стран не способна обеспечить контроль над Гренландией, кроме США», — заявил он, добавив, что инициирует немедленные переговоры по вопросу приобретения острова.

Во время более чем часовой речи Трамп несколько раз ошибочно называл Гренландию Исландией. По словам президента, США хотят «кусочек льда для защиты мира», но другие страны отказываются его предоставить.

Среди участников форума сотни делегатов слушали речь президента, наблюдая за трансляцией на экранах или через мобильные устройства. После часа выступления большинство вернулись к обсуждению других вопросов.

