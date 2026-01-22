NASA опровергла слухи о потере гравитации Землей на 7 секунд 7 22.01.2026, 0:59

Причин для паники нет.

Недавно в интернете ходил слух, что 12 августа 2026 года Земля якобы «потеряет гравитацию» на 7 секунд. Социальные сети переполнили сообщения, что эта катастрофа якобы уничтожит десятки миллионов людей, а NASA якобы об этом знает и молчит.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Слухи возникли после видео, опубликованного в Instagram пользователем @mr_danya_of 31 декабря 2025 года. В ролике мужчина сидел в машине, а на экране появлялся текст: «В ноябре 2024 года тайный документ NASA под названием „Проект Anchor“ утечка в интернет. Бюджет проекта — 89 миллиардов долларов, цель — выжить во время 7-секундной гравитационной аномалии, ожидаемой 12 августа 2026 года в 14:33 UTC».

Также в видео утверждалось, что аномалия якобы произойдет из-за пересечения двух гравитационных волн от черных дыр, предсказанных NASA в 2019 году с вероятностью 94,7%. Кроме того, якобы строятся подземные бункеры для чиновников, ученых, военных и «избранных граждан с генетическим разнообразием».

NASA опровергла эти утверждения. Никаких доказательств существования «Проекта Anchor» или якобы утекших документов не найдено, отмечают сайты проверки фактов Gizmodo и Snopes. Представитель NASA объяснил: «Такой работы гравитации просто не существует».

Он добавил, что сила притяжения Земли определяется ее массой. «Единственный способ, чтобы Земля „потеряла гравитацию“ — это если она потеряет часть своей массы: ядро, мантию, кору, океаны, воду на поверхности и атмосферу».

Гравитация, по Эйнштейну, возникает из-за искривления пространства-времени большими массами. Представьте шар для боулинга на натянутой резиновой ткани — он прогибает его, а менее массивные предметы, как мячик для пинг-понга, катятся к центру. Это и есть гравитация.

Научных доказательств, что пересечение двух гравитационных волн от черных дыр может уменьшить массу Земли и «притормозить» гравитацию, нет. Этот сценарий полностью вымышленный.

NASA подтвердила лишь одно: 12 августа произойдет полное солнечное затмение. «Полное затмение не влияет на гравитацию Земли», — сказал представитель NASA. Солнце и Луна действительно влияют на приливы, но это предсказуемо и безопасно. Полное затмение будет видно в Гренландии, Исландии, Испании, РФ и части Португалии, а в Европе, Африке и Северной Америке будут наблюдать частичное затмение.

Итак, готовиться к глобальной катастрофе не надо, но 12 августа стоит отметить в календаре, чтобы не пропустить красивое природное явление.

