22.01.2026, 8:40
  22.01.2026, 8:40
В Украине взорвано авто с российским генералом Евдокимовым
Руслан Евдокимов

Он командовал 98-й Воздушно-десантной дивизией оккупантов.

На временно оккупированной территории Херсонской области Украины подорвался автомобиль с российским генералом Русланом Евдокимовым, командующим 98-й ВДД оккупационной армии РФ.

Инцидент произошел на прошлой неделе вблизи населенного пункта Костогрызово.

Об этом пишет украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, машина, в котором находился генерал, наехала на самодельное взрывное устройство или мину. Евдокимов выжил, но, согласно предварительной информации, получил ранение нижних конечностей.

«В общем, 98-я ВДД временно оказалась без бравого командира. А командир, вероятнее всего, остался без нижних конечностей», – пишет обозреватель.

Коваленко также обращает внимание на то, что вряд ли генерал Евдокимов проезжал вдоль линии боевого столкновения, когда наткнулся на мину, в связи с чем подрыв его автомобиля вызывает больше вопросов, чем ответов.

Обозреватель напоминает: до вторжения в Украину упомянутый генерал получил известность тем, что руководил массовыми убийствами в Сирии.

Недавно Евдокимов и руководимые им подразделения 98-й ВДД были срочно переброшены с Херсонщины в Запорожскую область в связи с истощением 104-й ВДД оккупантов, которая понесла большие потери.

