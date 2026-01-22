The Telegraph: Генсек НАТО и Трамп договорились о новом формате соглашения по Гренландии 6 22.01.2026, 12:01

По образцу договора между Великобританией и Кипром.

План по модели соглашения Великобритании и Кипра позволит США использовать отдельные территории острова. Соединенные Штаты получат контроль над отдельными районами Гренландии, которые будут объявлены суверенными базовыми зонами США в рамках предлагаемой сделки, согласованной в Давосе, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно проекту рамочного соглашения, напоминающего договор между Великобританией и Кипром, американские военные базы будут рассматриваться как территория США в Арктическом регионе.

Проект соглашения был согласован в среду вечером между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ожидается, что она снизит опасения Дании относительно возможной аннексии полуавтономной территории Соединенными Штатами.

Сам Трамп в серии интервью отказался раскрывать детали соглашения, признав лишь, что вопрос суверенитета «немного сложный».

Документ позволит США проводить военные операции, разведку и учения, а также содействовать локальному развитию — включая потенциальную добычу редкоземельных минералов.

«Идея заключалась в том, чтобы дать Трампу сделку», — сообщил источник.

План по образцу соглашения Великобритании с Кипром рассматривается как креативный компромисс в ответ на требования Трампа о владении островом, который он считает ключевым для обороны США.

По договору с Кипром, Британия обладает суверенитетом над двумя военными базами, при этом местным жителям в этих зонах предоставлены права, аналогичные остальной территории страны.

США уже имеют право строить и эксплуатировать военные базы в Гренландии, а также обладают неограниченной «свободой операций» между оборонными зонами по воздуху, суше и морю.

В случае принятия новых условий США смогут контролировать отдельные части острова и потенциально расширить присутствие в богатых полезными ископаемыми районах, представляющих особый интерес для Трампа. Кроме того, Вашингтону не потребуется получать разрешения, включая строительные.

Предложение также упростит размещение элементов перспективной американской системы ПРО «Золотой купол».

Военные руководители НАТО прибыли в Давос с целью снизить политическую напряженность в отношениях между Европой и Вашингтоном.

В среду верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич проинформировал союзников об угрозах в районе Гренландии и Арктики. Он отметил, что существенного усиления угроз со стороны России и Китая не зафиксировано, но указал на пробелы в системах обнаружения баллистических ракет.

Представитель НАТО заявил: «Генеральный секретарь провел очень продуктивную встречу с президентом Трампом, в ходе которой обсуждалась критическая значимость безопасности Арктики для всех союзников. Дальнейшие обсуждения будут сосредоточены на коллективных усилиях семи арктических стран НАТО, чтобы не допустить экономического или военного присутствия России и Китая в Гренландии».

