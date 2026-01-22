Ученые обнаружили древнейшие из наскальных рисунков 1 22.01.2026, 12:48

4,610

иллюстративное фото

Им 67,8 тысяч лет.

Кажется, Homo sapiens увлеклись пещерной живописью гораздо раньше, чем было принято считать. Группа ученых из Австралии и Индонезии описала наскальные рисунки, обнаруженные ими на острове Сулавеси (Индонезия). По их данным, находка старше всех известных науке образцов древнего искусства, пишет «Нож»

Первобытную живопись нашли во время изучения известняковых пещер. Под слоями минеральных отложений исследователи заметили тусклые красные отпечатки человеческих рук. Команда поспешила провести анализ образцов урана в минеральных слоях и была впечатлена. Подробные результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

«В некоторых случаях, когда рисунки нанесены поверх минеральных слоев, по ним можно определить самый древний из возможных возрастов изображений», — объяснили авторы исследования.

Как выяснилось, возраст одного из рисунков — не менее 67,8 тыс. лет. Иными словами, они на 30 тыс. лет старше древнейшей наскальной живописи, обнаруженной в пещерах Франции.

Исследователи полагают, что подобные изображения человеческих рук могли символизировать особые отношения между людьми и животными в древнем обществе. Вероятно, у «художников» уже были устойчивые представления о природе человека и своей идентичности.

Известняковые пещеры, в которых была обнаружена сенсационная находка, похожи на своеобразный музей древней наскальной живописи. По мнению ученых, доисторические художники рисовали в них на протяжении тысячелетий.

«Датировка показывает, что эти пещеры использовались для рисования на протяжении необычайно длительного периода. Рисунки создавались неоднократно вплоть до (…) последнего ледникового периода, — добавили авторы исследования. — После долгого перерыва пещеры снова были расписаны первыми земледельцами Индонезии, австронезийскими народами, которые прибыли в этот регион около 4 тыс. лет назад и нанесли новые изображения поверх гораздо более древних наскальных рисунков».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com