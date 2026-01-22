Экс-депутата Австрии будут судить за помощь в побеге мошенника-миллиардера в Беларусь 7 22.01.2026, 14:24

Ян Марсалек

Ян Марсалек теперь живет в Москве.

Прокуратура Вены выдвинула обвинение против бывшего депутата Австрийской партии свободы (FPÖ) Томаса Шеленбахера в связи с тем, что он, как предполагается, помог разыскиваемому международными спецслужбами топ-менеджеру немецкой платежной компании Wirecard Яну Марсалеку бежать в Беларусь, откуда он затем перебрался в Россию, пишет «Немецкая волна».

Шеленбахер, как утверждается, помог беглецу добраться до аэропорта Бад-Вёслау под Веной, а затем - в Беларусь, «организовав ему перелет», сообщила прокурор агентству AFP. Дата судебного разбирательства, по словам пресс-секретаря венского суда, еще не назначена. Обвинение было выдвинуто в мае прошлого года, но общественности стало известно только сейчас, уточняет агентство. Шеленбаху грозит до двух лет заключения.

Ян Марсалек - австрийский бизнесмен. В 2020 году прогремел финансовый скандал из-за пропажи 1,9 млрд евро со счетов компании, прокуратура Мюнхена ведет в отношении него расследование по делам о финансовых махинациях, также ведутся расследования в Великобритании и Австрии по делам о шпионаже и работе на разведку РФ, Марсалека подозревают в помощи в слежке за журналистами-расследователями, в том числе Христо Грозевым.

Расследование Bellingcat, Der Spiegel и The Insider показало, что 19 июня 2020 года Марсалек прилетел в Минск через несколько часов после того, как его уволили. Также расследователи выяснили, что Марсалек сейчас живет в РФ, получил паспорт на имя Германа Баженова, работает на ФСБ и ездит на оккупированные территории Украины.

