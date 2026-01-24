В Гомельской области начато строительство крупного военного полигона 4 24.01.2026, 11:26

Фото: tiranozavrrex.livejournal.com

Найдено место, где работы уже ведутся.

Стало известно, где в Гомельской области построят крупный военный полигон. Это район станции «Якимовка» в Речицком районе. Работы там уже ведутся, узнал «Флагшток».

В начале 2026 года в госзакупках появилось подтверждение этого предположения. В тендере, который объявило ОАО «Дорстроймонтажтрест» на услуги по вырубке леса и кустарников, корчевке пней, говорится о подготовке площадки под «строительство полигона в Гомельской области». Указано, что это уже 3-я очередь строительства: «Инженерно-транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт в районе ж. д. станции «Якимовка». Данные о ранних очередях этой стройки найти в открытых источниках не удалось.

Информацию о начале вырубки леса удалось подтвердить с помощью космической съемки. На фото сервиса Copernicus Browser заметны изменения, произошедшие в последний месяц.

Работы по вырубке и корчевке должны завершиться до конца марта 2026 года. На это выделено чуть более 1 млн рублей. В целом, согласно Государственной инвестиционной программе, в 2026 году на строительство полигона выделено 15 млн руб. Основные работы развернутся в последующие годы, как видно из запланированных средств: в 2027 и 2028 годах — 150 млн и 245,7 млн соответственно.

Инфографика: «Флагшток»

Напомним, то же касается и военного городка, который строится неподалеку — в районе деревни Прибор Гомельского района. Основные работы намечены на будущие годы.

Первые закупки по строительству полигона начались в середине 2025 года, среди которых — еще один тендер на вырубку леса, объявленный в конце декабря Гомельским ДСК на сумму более 8,3 млн рублей.

Интересно, что к тендерам прилагается соглашение о конфиденциальности, согласно которому за разглашение предусматривается штраф 100 базовых величин за каждый факт разглашения деталей проекта.

В настоящее время сложно судить о размерах полигона. Но можно получить представление о масштабах полигона по выделенному финансированию на рубку лесо-кустарниковой растительности. Если в 2024 году на рубку леса на территории 60 га для военного городка в районе Прибора было выделено 1,48 млн рублей, то сейчас на рубку тремя закупками выделено уже 16,5 млн рублей.

Кроме того, начинается работа по возведению инженерно-транспортной инфраструктуры, в частности, автодороги от станции Якимовка к административной и учебной территориям. Гомельский ДСК пока запрашивает ценовые предложения на этот счет.

Назначение военного полигона, вероятно, связано с усилением юга страны, которое потребовалось после начала российского вторжения в Украину, с территории Беларуси. Бывший командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко 1 августа 2025 года указал, что в Гомельской области планируется разместить вновь созданную 37-ю отдельную десантно-штурмовую гвардейскую бригаду. Именно для нее строится военный городок с тактическим полем в Гомельском районе (около д. Прибор). Военный полигон — вероятно, продолжение тех же планов.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com