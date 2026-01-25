Имел славу хулигана и мечтал стать пограничником: интересные факты о Зеленском 32 25.01.2026, 9:15

14,798

Владимир Зеленский

Президент Украины сегодня отмечает свое 48-летие.

Сегодня, 25 января, шестой президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-й день рождения. За свою жизнь политик прошел впечатляющую личную трансформацию, ведь из школьника, который прогуливал уроки и мечтал работать пограничником, стал главой непобедимого государства и героем для всего мира.

Несмотря на сложное испытание террористической войной, которую начала Россия против нашей Родины, Зеленский остается несокрушимым лидером и примером для многих. В честь дня рождения президент OBOZ.UA решил рассказать интересные факты из его биографии.

Четыре года прожил в Монголии

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог. Здесь он ходил в детский сад и развивал творческие навыки, посещая занятия по музыке, танцам и легкой атлетике, однако в определенный период вместе с родителями переехал в монгольский город Эрдэнэт. Там мама будущего политика работала инженером, а отец участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. Через четыре года жизни за пределами Родины семья вернулась в родной город.

Был склонен к разборкам с кулаками

Во время интервью Владимир Зеленский откровенно рассказывал, что не был слишком примерным ребенком. Он нередко прогуливал уроки и время от времени становился участником драк: «Занимаясь в музыкальной школе по классу фортепиано, часто имел славу хулигана и даже драчуна. В детстве свою правоту обычно доказываешь кулаками, а не с помощью переговоров и силы убеждения».

Мечтал стать дипломатом или пограничником

Несмотря на склонность к творчеству, с самого детства Владимир Зеленский представлял себя представителем довольно серьезных профессий. Во время Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи «Украина растет вместе со мной» президент вспомнил, что в школьные годы мечтал стать дипломатом или пограничником. Однако, когда пришло время получать высшее образование, его выбор пал на юридическое направление.

Но по специальности Владимир Зеленский работать не стал. Еще в возрасте 17 лет его талант к юмору заметила одна из команд Клуба веселых и находчивых, что дало важный толчок в творческой карьере. Впоследствии Зеленский с коллегами основали полноценную студию «Квартал 95».

Стал самым молодым президентом Украины

20 мая 2019-го кардинально изменило жизнь Владимира Зеленского. Он принял присягу перед украинским народом как глава нашего государства в возрасте 41 года, став самым молодым президентом в истории Украины.

Был признан самым влиятельным человеком в Европе

В 2022 году Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Европы от издания POLITICO. Участники голосования описывали украинского президент как «маяк надежды», который стремится к «миру, демократии и порядочности».

В честь политика назван новый вид морской лилии

В 2022 году польские палеонтологи обнаружили в Эфиопии ископаемые останки морской лилии возрастом 150 миллионов лет. Уникального представителя иглокожих юрского периода ученые решили назвать Ausichicrinites zelenskyyi «в честь шестого и действующего президента Украины Владимира Александровича Зеленского за мужество и отвагу, проявленные в защите свободной Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com