The Times: Путин готовит применение оружия массового поражения 15 25.01.2026, 12:24

Если война зайдет в тупик.

Затягивание или тупиковая ситуация в войне против Украины могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к применению химического оружия для массового поражения.

Об этом сообщает The Times.

По данным украинских военных, российские оккупанты использовали опасные химические вещества более 9 000 раз с начала войны - 6 540 раз только в прошлом году.

В значительной степени это связано с использованием гранат, наполненных газами для подавления беспорядков, такими как CS и CN.

Украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения также иногда прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, впервые примененному в Первой мировой войне.

По информации издания, западные чиновники опасаются, что химические вещества, о которых сообщила Украина, могут не отражать полного масштаба российского арсенала.

«В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Путин неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно храня молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения», - отметило The Times.

После отравления Алексея Навального в 2020 году исследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что российская программа по разработке нервно-паралитического вещества «Новичок» продолжалась «значительно дольше официально объявленной даты закрытия».

Согласно их расследованию, ученые, участвовавшие в разработке нервно-паралитического вещества, были переведены в якобы гражданские институты, что позволило продолжать работу над химическим оружием под прикрытием медицинских и промышленных исследований.

Сотрудники двух таких организаций - Государственного института экспериментальной военной медицины и Научного центра «Сигнал» - были названы ключевыми фигурантами в усовершенствовании и «вооружении» «Новичка» вплоть до 2010-х годов.

«Можно с уверенностью предположить, что российская программа химического оружия все еще существует. Если бы «Новичок» был использован в более широких масштабах, это могло бы иметь колоссальные последствия», - сказал бывший офицер британской армии Хэмиш де Бретон-Гордон.

Бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании Генерал сэр Ричард Барронс, утверждает, что переход к более смертоносному химическому оружию был бы для Москвы невыгодным шагом, поскольку принесет мало военной выгоды и большие расходы.

«Вы привлекаете внимание к военному преступлению, вы рискуете столкнуться с ответными мерами, и это палка о двух концах - вы можете подвергнуть риску собственные силы, например, если изменится направление ветра», - отметил он.

Однако, по словам Барронса, соблазн использовать такое оружие может возникнуть, «если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны».

