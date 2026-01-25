У «тунеядцев» решили забирать детей? 9 25.01.2026, 14:02

В милиции назвали условие, при котором их могут поставить в СОП.

Находящимися в социально опасном положении (СОП) могут признать детей белорусов, которых власти относят к «экономическим иждивенцам». Об этом рассказали в МВД, пишет «Зеркало».

В ведомстве напомнили, что человек, признанный не занятым в экономике, оплачивает «коммуналку» по полным тарифам, если является собственником жилого помещения, «нанимателем, арендатором, лизингополучателем, дольщиком».

«Кроме того, экономические иждивенцы лишаются возможности пользоваться льготным кредитом, субсидией на строительство, реконструкцию или покупку жилья, за исключением тех, кто находится в трудной жизненной ситуации (данный статус определяется комиссией по содействию занятости населения)», — рассказали в МВД.

Кроме того, несовершеннолетние дети "тунеядцев" могут "попасть в СОП, если оба родителя или единственный родитель на протяжении более чем трех месяцев не работают или не занимаются другой деятельностью, разрешенной законом».

«При этом должно быть установлено, что основные жизненные потребности ребенка не закрыты: нет еды, одежды, обуви, места для отдыха, занятий и игр», — перечислили в ведомстве.

В МВД отметили, что сотрудники милиции проводят мероприятия, «направленные на проведение профилактической работы с неработающими гражданами, а также с неработающими, состоящими на учете в органах внутренних дел».

«За неявку на профилактическое мероприятие лица, находящиеся на учете в ОВД, могут быть привлечены к административной ответственности (ст. 24.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». — Прим. ред.), что влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин (4500 рублей), или общественные работы, или административный арест», — напомнили в ведомстве.

