Индия пытается сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах

Индия пытается сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах17
- 25.01.2026, 15:45
От вируса нет вакцины и лечения, уровень летальности достигает 80%.
Власти Индии создали группу реагирования для предотвращения распространения смертельно опасного вируса Нипах (NiV), вспышку которого зафиксировали в штате Западная Бенгалия, сообщает The Independent. На данный момент подтверждено пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер. Более ста человек поместили на карантин, пациенты лечатся в больницах столицы штата — Калькутты. Один заболевший находится в критическом состоянии.
Вирус Нипах представляет собой патоген, который разносится летучими мышами, как и в случае с ковидом. Он передается от животных к человеку либо через зараженную пищу, вызывая тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Также Нипах может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией. От вируса нет вакцины и лечения, уровень летальности при заболевании достигает 80% — это в десятки раз больше, чем при Covid-19.
По словам врачей, помимо общего недомогания, Нипах может вызвать осложнение в виде частичных или полных параличей. Возникает недостаточность всех органов и систем организма. Нередко все заканчивается летальным исходом.