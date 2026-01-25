Индия пытается сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах 17 25.01.2026, 15:45

19,184

Фото: Getty Images

От вируса нет вакцины и лечения, уровень летальности достигает 80%.

Власти Индии создали группу реагирования для предотвращения распространения смертельно опасного вируса Нипах (NiV), вспышку которого зафиксировали в штате Западная Бенгалия, сообщает The Independent. На данный момент подтверждено пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер. Более ста человек поместили на карантин, пациенты лечатся в больницах столицы штата — Калькутты. Один заболевший находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах представляет собой патоген, который разносится летучими мышами, как и в случае с ковидом. Он передается от животных к человеку либо через зараженную пищу, вызывая тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Также Нипах может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией. От вируса нет вакцины и лечения, уровень летальности при заболевании достигает 80% — это в десятки раз больше, чем при Covid-19.

По словам врачей, помимо общего недомогания, Нипах может вызвать осложнение в виде частичных или полных параличей. Возникает недостаточность всех органов и систем организма. Нередко все заканчивается летальным исходом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com