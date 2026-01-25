2 мая 2026, суббота, 16:28
Индия пытается сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах

17
  • 25.01.2026, 15:45
  • 19,184
Фото: Getty Images

От вируса нет вакцины и лечения, уровень летальности достигает 80%.

Власти Индии создали группу реагирования для предотвращения распространения смертельно опасного вируса Нипах (NiV), вспышку которого зафиксировали в штате Западная Бенгалия, сообщает The Independent. На данный момент подтверждено пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер. Более ста человек поместили на карантин, пациенты лечатся в больницах столицы штата — Калькутты. Один заболевший находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах представляет собой патоген, который разносится летучими мышами, как и в случае с ковидом. Он передается от животных к человеку либо через зараженную пищу, вызывая тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Также Нипах может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией. От вируса нет вакцины и лечения, уровень летальности при заболевании достигает 80% — это в десятки раз больше, чем при Covid-19.

По словам врачей, помимо общего недомогания, Нипах может вызвать осложнение в виде частичных или полных параличей. Возникает недостаточность всех органов и систем организма. Нередко все заканчивается летальным исходом.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько