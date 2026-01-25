2 мая 2026, суббота, 17:03
Зеленский поблагодарил белорусских добровольцев, которые сражаются за независимость Украины

58
  25.01.2026, 16:14
  • 18,906
Владимир Зеленский

То, за что боролся Кастусь Калиновский, остается актуальным и для сегодняшней Беларуси.

Предназначение четырех народов — украинцев, поляков, литовцев и белорусов — быть вместе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 25 января в Вильнюсе на церемонии памяти участников восстания 1863–1864 годов.

Часть своей речи он посвятил Беларуси, отметив, в частности, что страна сегодня «вынуждена существовать как российское генерал-губернаторство».

По словам Зеленского, то, за что боролся Кастусь Калиновский, остается актуальным и для сегодняшней Беларуси. «Настоящую независимость» белорусам «еще предстоит обрести», добавил украинский лидер.

В 2020 году, подчеркнул он, у белорусов был шанс, однако их поддержка тогда «была недостаточной».

Говоря о зависимости Беларуси от РФ, глава украинского государства заявил, что операторы российских боевых дронов «действуют против Украины в том числе с белорусской территории». «Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира «Орешниками». Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи Беларуси помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угроз в отношении всех в Европе», — отметил Зеленский.

«Восстание белорусов должно было победить в 2020 году, и тогда оттуда бы не было угроз. Европа и мир должны были поддержать восставший народ, и тогда история была бы другой — более безопасной», — сказал Зеленский.

Обращаясь к белорусам, он подчеркнул: «Вы являетесь европейским народом, который будет вместе со всеми нашими народами в единой, свободной Европе. Европе мирной, сильной. Вас нельзя вычеркнуть».

Также политик поблагодарил белорусских добровольцев, которые сражаются за независимость Украины и «исторический шанс для своего государства».

В торжественный мероприятиях в Вильнюсе, посвященных памяти участников восстания 1863–1864 годов, участвуют президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Кароль Навроцки, Светлана Тихановская и другие политики.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько