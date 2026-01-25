Зеленский поблагодарил белорусских добровольцев, которые сражаются за независимость Украины 58 25.01.2026, 16:14

То, за что боролся Кастусь Калиновский, остается актуальным и для сегодняшней Беларуси.

Предназначение четырех народов — украинцев, поляков, литовцев и белорусов — быть вместе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 25 января в Вильнюсе на церемонии памяти участников восстания 1863–1864 годов.

Часть своей речи он посвятил Беларуси, отметив, в частности, что страна сегодня «вынуждена существовать как российское генерал-губернаторство».

По словам Зеленского, то, за что боролся Кастусь Калиновский, остается актуальным и для сегодняшней Беларуси. «Настоящую независимость» белорусам «еще предстоит обрести», добавил украинский лидер.

В 2020 году, подчеркнул он, у белорусов был шанс, однако их поддержка тогда «была недостаточной».

Говоря о зависимости Беларуси от РФ, глава украинского государства заявил, что операторы российских боевых дронов «действуют против Украины в том числе с белорусской территории». «Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира «Орешниками». Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи Беларуси помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угроз в отношении всех в Европе», — отметил Зеленский.

«Восстание белорусов должно было победить в 2020 году, и тогда оттуда бы не было угроз. Европа и мир должны были поддержать восставший народ, и тогда история была бы другой — более безопасной», — сказал Зеленский.

Обращаясь к белорусам, он подчеркнул: «Вы являетесь европейским народом, который будет вместе со всеми нашими народами в единой, свободной Европе. Европе мирной, сильной. Вас нельзя вычеркнуть».

Также политик поблагодарил белорусских добровольцев, которые сражаются за независимость Украины и «исторический шанс для своего государства».

В торжественный мероприятиях в Вильнюсе, посвященных памяти участников восстания 1863–1864 годов, участвуют президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Кароль Навроцки, Светлана Тихановская и другие политики.

