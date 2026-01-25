Экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам

  • 25.01.2026, 16:17
Ли Хэ Чхан

У Ли Хэ Чхана остановилось сердце.

Бывший премьер Республики Корея Ли Хэ Чхан скончался на 74 году жизни во время визита во Вьетнам, передает Yonhap.

Ли скончался в больнице в Хошимине. Причина смерти — остановка сердца.

Как пишет агентство, еще перед отъездом во Вьетнам — 22 января — политик жаловался на симптомы, похожие на грипп, и готовился вернуться домой в пятницу. В тот же день — во время ожидания рейса — экс-премьеру стало плохо, его доставили в отделение неотложной помощи.

«Произошла остановка сердца во время транспортировки в больницу, а затем еще одна — в самой больнице. Ли провели процедуру установки стента, но позже он скончался», —говорится в статье.

Ли Хэ Чхан занимал пост премьер-министра с 2004 по 2006 год при президенте Но Му Хёне. В октябре 2025 года его назначили вице-президентом Консультативного совета по мирному объединению.

Ранее — С 1998 по 1999 год — Ли Хэ Чхан также занимал пост министра образования (при президенте Ким Дэ Чжуне). В частности, он инициировал пересмотр процедуры поступления в колледжи, снижение пенсионного возраста учителей, а также одним из первых в Корее начал борьбу со школьным буллингом.

Будучи председателем демократической партии «Тобуро» (2018–2020), активно поддерживал экономические реформы и политику «солнечного света» в отношении КНДР — она подразумевала смягчение отношений через поощрение взаимодействия и экономической помощи.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько