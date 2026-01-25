Минчанина, который пропал по дороге в Таборы, нашли мертвым 5 25.01.2026, 18:15

Александр Винцек

Мужчину искали с 20 января.

Найдено тело минчанина Александра Винцека, который с 20 января числился пропавшим без вести. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Мужчина проживал в Минске. 20 января он собирался направиться в деревню Таборы Минского района. Домой он в тот день не вернулся и несколько дней его местонахождение было неизвестно.

24 января ПСО «Ангел» сообщил, что Александр Винцек найден мертвым. В тот же день вечером волонтеры разместили ориентировку на минчанина Алексея Далинина. Мужчина числится в розыске как пропавший без вести с 23 января. Его местонахождение до сих пор не установлено.

