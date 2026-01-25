США депортируют несколько десятков россиян 20 25.01.2026, 20:24

Первый рейс уже вылетел в Москву.

Из США вылетел депортационный рейс с россиянами и другими беженцами. Это первая такая высылка в новом 2026 году.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Сегодня утром из Мессы, штат Аризона, вылетел депортационный рейс, на котором находятся россияне, которым отказали в убежище в США», - сообщил изданию Дмитрий Валуев, глава организации Russian America for Democracy in Russia.

По данным СМИ, это уже пятый массовый рейс за последний год и первый в новом 2026 году. Ранее депортации россиян происходили в июне, августе и декабре.

Точное количество россиян на борту неизвестно, но по состоянию на субботу к высылке готовили около 20 человек. Кроме них, на этом рейсе депортируют также граждан Ирана и беженцев из арабских стран.

По словам Валуева, перед отправлением рейса часть людей, чьи заявки на статус беженца еще не рассмотрены, с него сняли. Некоторых россиян перед высылкой удерживали в переполненных камерах.

