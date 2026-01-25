2 мая 2026, суббота, 20:44
США депортируют несколько десятков россиян

20
  25.01.2026, 20:24
  • 18,334
Первый рейс уже вылетел в Москву.

Из США вылетел депортационный рейс с россиянами и другими беженцами. Это первая такая высылка в новом 2026 году.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Сегодня утром из Мессы, штат Аризона, вылетел депортационный рейс, на котором находятся россияне, которым отказали в убежище в США», - сообщил изданию Дмитрий Валуев, глава организации Russian America for Democracy in Russia.

По данным СМИ, это уже пятый массовый рейс за последний год и первый в новом 2026 году. Ранее депортации россиян происходили в июне, августе и декабре.

Точное количество россиян на борту неизвестно, но по состоянию на субботу к высылке готовили около 20 человек. Кроме них, на этом рейсе депортируют также граждан Ирана и беженцев из арабских стран.

По словам Валуева, перед отправлением рейса часть людей, чьи заявки на статус беженца еще не рассмотрены, с него сняли. Некоторых россиян перед высылкой удерживали в переполненных камерах.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько