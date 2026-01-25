Китайского генерала обвинили в передаче США ядерных секретов

Китайского генерала обвинили в передаче США ядерных секретов8
- 25.01.2026, 20:31
- 13,166
Что известно.
Заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Об обвинениях в адрес генерала рассказали на брифинге для самых высокопоставленных офицеров армии. Против Чжана также выдвинуты обвинения в получении взяток, в том числе за продвижение офицера на должность министра обороны и за продвижение на должности в системе военных закупок, утверждают собеседники WSJ. Кроме того, среди обвинений — злоупотребление властью и «формирование политических клик». Журналисты уточнили, что речь идет о попытках создания сетей влияния, подрывающих партийное единство.
По информации издания, часть доказательств вины Чжан была получена от бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации. Какие именно сведения о китайском ядерном оружии были переданы, на брифинге не уточнили, говорят собеседники WSJ.