Россияне выходят на протесты из-за отключения отопления в морозы 7 26.01.2026, 16:38

Жители Омска перекрыли дорогу.

Жители российского Омска частично перекрыли дорогу в знак протеста против отключения тепла в домах и бездействия местных властей. Об этом сообщил бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Как передаёт «Осторожно, новости», жильцы микрорайона Серебряный берег жалуются, что с начала января температура в квартирах не поднимается выше 18 градусов, а батареи остаются «еле тёплыми».

По словам жителей, управляющая компания ссылается на проблемы с давлением на ТЭЦ-5, а городские власти игнорируют их обращения. «Серебряный берег вымрет скоро. Дерут три шкуры за отопление, притом что в подъезде +5», — пожаловался один из местных жителей. Проблемы с теплом фиксируются и в других районах города. Например, в доме № 19 на улице Госпитальной холодно с середины декабря, несмотря на двадцатиградусные морозы. По всему городу также фиксируются порывы труб.

На фоне ситуации в Омске аналогичные проблемы с теплоснабжением возникают и в других регионах России, пишет The Moscow Times. Например, в городе Жуковский, расположенном в 20 километрах от Москвы, днём 24 января в двадцатиградусный мороз было отключено отопление из-за аварии на теплосети. Местная администрация сообщила, что перебои затронули более 40 жилых домов, часть многоэтажек также осталась без горячей воды.

Незадолго до этого стало известно об отключении электричества в закрытом городе Североморск, где находится главная военно-морская база Северного флота РФ. После обрушения пяти опор ЛЭП военные корабли были переведены на автономный режим энергоснабжения, а жители Североморска и Мурманска из-за остановки котельных частично остались без отопления.

23 января жители города Энгельс в Саратовской области рассказали, что уже десять дней живут без отопления и горячей воды на фоне морозов, которые, по данным сервиса «Яндекс Погода», местами достигают −30 градусов. По их словам, причиной перебоев стало неудовлетворительное состояние котельного оборудования и тепловых сетей.

Системные проблемы связаны с критическим износом коммунальной инфраструктуры. По данным Минстроя России, износ сетей в регионах достигает 40–80%, а темпы их обновления, как заявлял член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, вдвое ниже требуемых.

