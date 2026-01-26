Зеленский назвал число российских целей, которые за год поразили дроны

  • 26.01.2026, 22:52
Цифра впечатляет.

Украинские операторы БПЛА в 2025 году поразили дронами около 820 тыс. российских целей. Об этом 26 января в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись его выступления во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений опубликована в Facebook ОП.

«На сегодняшний день более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами. Абсолютное большинство – это дроны отечественные. Очень приятно, что это дроны украинского производства. Только за один прошлый год было поражено 819 737 целей именно дронами», – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина «четко фиксирует каждое поражение».

Также он напомнил о бонусной системе электронных баллов, которая «работает на масштабирование результатов защиты».

Как подчеркнул Зеленский, за декабрь 2025 года украинские подразделения уничтожили 35 тыс. российских оккупантов.

«За 10 лет войны в Афганистане советская армия потеряла в два раза меньше, чем россияне потеряли за один месяц этой войны», – указал президент.

