закрыть
5 мая 2026, вторник, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси хотят запретить перепродажу авто, ввезенных из-за границы

40
  • 28.01.2026, 20:15
  • 37,104
В Беларуси хотят запретить перепродажу авто, ввезенных из-за границы

Инициатива уже направлена правительству.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила ограничить белорусам возможность перепродажи автомобилей, ввезенных из-за границы для личного пользования. Такое предложение, по словам главы БАА Сергея Вариводы, было внесено правительству в конце прошлого года, сообщает Telegraf.news.

По словам Вариводы, предложенная БАА норма аналогична той, что действует в соседней России. Напомним, там если вы захотите продать авто, ввезенное из-за границы, для снятия с учета в течение первых 12 месяцев придется доплатить повышенный утилизационный сбор, равноценный тому, который платят коммерческие структуры.

Такую меру российские власти рассматривают как способ ограничить импорт автомобилей физлицами с целью перепродажи, и эту практику предложили перенять и белорусские дилеры. Варивода назвал такой шаг «обоснованным».

«Как нам кажется, такой инструмент не ограничивал бы права граждан на возможность дешево приобрести автомобиль и ввести его для себя, в том числе малообеспеченных категорий. Я имею ввиду тех же многодетных и инвалидов», — заявил глава БАА на пресс-конференции в Минске.

Такая мера, по словам Вариводы, смогла бы переломить нынешнюю тенденцию, когда две третьих ввозимых физлицами автомобилей в Беларуси в первые же 2–3 месяца идут в перепродажу и меняют владельца.

По данным БАА на осень 2025 года, из 27,2 тыс. ввезенных физлицами авто 18 тыс. сменили владельца. По мнению экспертов БАА, лишь 32% авто в реальности ввозились для «личного пользования», как и было заявлено. Остальные же, по сути, превращаются в скрытый канал для коммерческого импорта.

Согласно официальной статистике БАА за прошлый год, озвученной на пресс-конференции директором предприятия «БАА-Консалт» Дмитрием Яротой, канал ввоза авто физлицами в Беларуси начал «очень сильно наращивать объемы»: за год этот канал показал прирост в 19%, тогда как ввоз юрлицами — всего 1%. По словам Яроты, доля физлиц в структуре импорта легковых автомобилей по итогам прошлого года уже превысила долю юрлиц: 59% против 41%, по последним данным.

При этом, делая прогноз на этот год, Варивода заявил, что в БАА ожидают «замедления» белорусского авторынка и его «стабилизации».

«Мы предполагаем, что будет продолжаться рост местного автопроизводства, а также восстановится импорт с территории «Союзного государства» за счет сокращения импорта из-за пределов Евразийского экономического союза», — дал свой прогноз по работе официальных дилеров Варивода.

При этом он подчеркнул, что объемы продаж конкретных производителей и дилеров будут напрямую зависеть от имеющихся у них льгот или преференций.

Написать комментарий 40

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин