В Беларуси хотят запретить перепродажу авто, ввезенных из-за границы 40 28.01.2026, 20:15

Инициатива уже направлена правительству.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила ограничить белорусам возможность перепродажи автомобилей, ввезенных из-за границы для личного пользования. Такое предложение, по словам главы БАА Сергея Вариводы, было внесено правительству в конце прошлого года, сообщает Telegraf.news.

По словам Вариводы, предложенная БАА норма аналогична той, что действует в соседней России. Напомним, там если вы захотите продать авто, ввезенное из-за границы, для снятия с учета в течение первых 12 месяцев придется доплатить повышенный утилизационный сбор, равноценный тому, который платят коммерческие структуры.

Такую меру российские власти рассматривают как способ ограничить импорт автомобилей физлицами с целью перепродажи, и эту практику предложили перенять и белорусские дилеры. Варивода назвал такой шаг «обоснованным».

«Как нам кажется, такой инструмент не ограничивал бы права граждан на возможность дешево приобрести автомобиль и ввести его для себя, в том числе малообеспеченных категорий. Я имею ввиду тех же многодетных и инвалидов», — заявил глава БАА на пресс-конференции в Минске.

Такая мера, по словам Вариводы, смогла бы переломить нынешнюю тенденцию, когда две третьих ввозимых физлицами автомобилей в Беларуси в первые же 2–3 месяца идут в перепродажу и меняют владельца.

По данным БАА на осень 2025 года, из 27,2 тыс. ввезенных физлицами авто 18 тыс. сменили владельца. По мнению экспертов БАА, лишь 32% авто в реальности ввозились для «личного пользования», как и было заявлено. Остальные же, по сути, превращаются в скрытый канал для коммерческого импорта.

Согласно официальной статистике БАА за прошлый год, озвученной на пресс-конференции директором предприятия «БАА-Консалт» Дмитрием Яротой, канал ввоза авто физлицами в Беларуси начал «очень сильно наращивать объемы»: за год этот канал показал прирост в 19%, тогда как ввоз юрлицами — всего 1%. По словам Яроты, доля физлиц в структуре импорта легковых автомобилей по итогам прошлого года уже превысила долю юрлиц: 59% против 41%, по последним данным.

При этом, делая прогноз на этот год, Варивода заявил, что в БАА ожидают «замедления» белорусского авторынка и его «стабилизации».

«Мы предполагаем, что будет продолжаться рост местного автопроизводства, а также восстановится импорт с территории «Союзного государства» за счет сокращения импорта из-за пределов Евразийского экономического союза», — дал свой прогноз по работе официальных дилеров Варивода.

При этом он подчеркнул, что объемы продаж конкретных производителей и дилеров будут напрямую зависеть от имеющихся у них льгот или преференций.

