Александра Герасименя: Это был вопрос совести 16 28.01.2026, 18:24

Александра Герасименя

Олимпийская призерка рассказала о выборе, эмиграции и цене честности.

Александра Герасименя — выдающаяся белорусская пловчиха, трехкратная призерка Олимпийских игр 2012–2016 годов, чемпионка мира и Европы. Из-за гражданской позиции и критики режима Лукашенко она была вынуждена покинуть Беларусь и живет в эмиграции. «Радыё Рацыя» поговорило Александрой Герасименей о ее жизни в эмиграции.

— Когда вы поняли, что не можете оставаться в стороне и должны публично высказаться? Был ли это моментом невозврата?

— Во время президентских выборов, потому что уже не раз была — и ничего не менялось. В тот момент мы как раз уезжали с семьей в отпуск. И пока мы там были, все это произошло в Беларуси, люди выходили на улицы. И я сердцем чувствовала, что тоже хочу быть там. Но тогда у меня был сильный страх, что если я сейчас что-то скажу, меня могут не пустить обратно. Поэтому я дождалась момента, когда вернусь домой. И вот тогда уже смогла написать свой первый пост — о том, что я с народом, что поддерживаю, что нужно что-то менять и что я буду к этому присоединяться. Какого-то одного момента невозврата не было, но я понимала, что этот выбор нужно сделать. Нужно выбрать сторону — я просто дождалась момента, когда смогу это сделать.

— Но вы, наверное, рассчитывали на победу? Многие надеялись: выйдем — и победим, и все будет хорошо. Тем более вы далекий от политики человек, спортсменка, у вас все складывалось очень успешно. Не жалеете ли вы о своем поступке?

— Конечно, я тоже надеялась на эту победу, как и каждый. Когда мы уезжали, я, конечно, думала, что пройдет месяц, два, три, ну, может, полгода — и мы вернемся домой. А иначе как? Если мы не надеялись на победу, то зачем было выходить, если честно? Но я совершенно не жалею. Понимаете, это уже вопрос совести, потому что для меня она важнее каких-то вещей, квартир или чего-то еще, что можно было ожидать от этой власти. Для меня важнее мое психологическое состояние. И когда я сделала этот выбор, я понимала, что может случиться так, что у меня что-то отнимут, что-то отменят. После того как моему клубу не дали возможности работать, я уже поняла, что дальше будет еще хуже. Но пути назад не было. Я никогда не сказала бы: это были мои слова, и я их забираю назад. Нет. Я их сказала. Это было то, о чем я думала и чем хотела поделиться со своим народом.

— Почему вы покинули Фонд спортивной солидарности?

— Это тоже вопрос совести, потому что у меня были вопросы по поводу денег — как они распределяются, куда идут. Многие спортсмены поддерживали нас, были частью этой инициативы. И именно поэтому я об этом говорю. Не должно быть так, чтобы один или два человека контролировали финансовые потоки. Так нельзя делать, потому что люди поддаются искушению, они не могут удержаться от власти, которая попадает им в руки. И когда я поняла, что ничего не могу изменить в этой системе даже внутри фонда, я просто ушла и открыто сказала, что не буду там работать, потому что не доверяю этим людям.

— Кто тогда возглавлял фонд?

— Александр Опейкин.

— Как вы обустроили свою жизнь здесь? Занимаетесь ли спортом, стали ли тренером?

— Со спортом как с карьерой я закончила уже несколько лет назад. Но здесь я работаю тренером по плаванию. Ко мне приходят разные люди — белорусы, украинцы, даже поляки, и дети, и взрослые. Я очень люблю свою работу, потому что люблю работать с людьми, особенно когда есть результат. Особенно когда видишь счастливые лица своих учеников. Я стараюсь не только учить плавать, но и дать частичку веры в себя, уважения к себе, чтобы человек чувствовал себя увереннее не только в бассейне, но и в жизни.

— Обращались ли к вам власти с предложением вернуться домой?

Александра Герасименя: Пока нет, не обращались. Они только пишут мне письма с предложением выкупить собственную квартиру с аукциона. Пишут: может, выкупите сами?

— Что у вас отняли, кроме квартиры?

— Был дом, который я построила до отъезда. Но главное — они не отняли мою душу и мою совесть. Для меня это самый важный момент.

