Песков: В резиденциях Путина не висят совместные фотографии с Трампом 9 28.01.2026, 19:10

Пресс-секретарь диктатора РФ ответил на вопрос о совместной фотографии Путина и президента США.

На стенах в резиденциях диктатора России Владимира Путина не висят совместные фотографии с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос изданию «Подъем».

Песков отметил, что на стенах в резиденциях Путина в основном висят картины. «У нас нет обычая вешать фотографии в резиденциях», — сказал он.

Ранее журналистка PBS Элизабет Лэндерс сообщила, что Трамп повесил в Белом доме фотографию с Путиным. Снимок был сделан на саммите на Аляске, который прошел 15 августа 2025 года. На фотографии два президента стоят в костюмах в аэропорту на фоне самолета.

