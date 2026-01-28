5 мая 2026, вторник, 20:02
Песков: В резиденциях Путина не висят совместные фотографии с Трампом

9
  • 28.01.2026, 19:10
  • 3,244
Пресс-секретарь диктатора РФ ответил на вопрос о совместной фотографии Путина и президента США.

На стенах в резиденциях диктатора России Владимира Путина не висят совместные фотографии с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос изданию «Подъем».

Песков отметил, что на стенах в резиденциях Путина в основном висят картины. «У нас нет обычая вешать фотографии в резиденциях», — сказал он.

Ранее журналистка PBS Элизабет Лэндерс сообщила, что Трамп повесил в Белом доме фотографию с Путиным. Снимок был сделан на саммите на Аляске, который прошел 15 августа 2025 года. На фотографии два президента стоят в костюмах в аэропорту на фоне самолета.

