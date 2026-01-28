В Белом доме повесили фото Путина 37 28.01.2026, 9:44

Фотофакт.

В одном из коридоров Белого дома появилось новое фото, которое ранее не находилось на публичном обозрении и привлекло внимание журналистов.

Об этом сообщила журналистка Элизабет Ландерс в Х.

В вестибюле Белого дома, соединяющем западное крыло с президентской резиденцией, разместили фотографию президента США Дональда Трампа вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Журналистка Элизабет Ландерс обратила внимание на изменения в оформлении стены, которые ранее не фиксировались.

Снимок был сделан во время саммита на Аляске, состоявшегося в прошлом году.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

