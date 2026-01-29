Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам
- 29.01.2026, 16:50
Глава Чечни призвал «войствовать до конца».
Глава Чечни Рамзан Кадыров публично высказался против продолжения переговоров о завершении войны в Украине. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, пишет «Главред».
Отмечается, что он прибыл в Кремль в составе делегации на переговоры между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и во время общения с журналистами озвучил свою позицию по мирному процессу. В видео, которое распространили СМИ, Кадыров говорит очень тихо, что только подогревает слухи о возможных проблемах со здоровьем пророссийского главы Чечни, которые уже неоднократно появлялись в медиа.
«Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров», - сказал он.