6 мая 2026, среда, 17:51
Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам

  • 29.01.2026, 16:50
Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам
Архивное фото

Глава Чечни призвал «войствовать до конца».

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично высказался против продолжения переговоров о завершении войны в Украине. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, пишет «Главред».

Отмечается, что он прибыл в Кремль в составе делегации на переговоры между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и во время общения с журналистами озвучил свою позицию по мирному процессу. В видео, которое распространили СМИ, Кадыров говорит очень тихо, что только подогревает слухи о возможных проблемах со здоровьем пророссийского главы Чечни, которые уже неоднократно появлялись в медиа.

«Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров», - сказал он.

