Эстония готовит запрет на покупку недвижимости для граждан Беларуси и РФ 2 29.01.2026, 17:03

1,374

Речь идет о тех, у кого нет долгосрочного вида на жительство.

Эстонские власти готовят изменения в законодательстве, которые предусматривают запрет на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси, если у них нет долгосрочного вида на жительство. С такой инициативой выступил министр внутренних дел Игор Таро. Ограничения коснутся также компаний, фактическими владельцами которых являются такие лица, пишет Delfi.ee.

Министр объясняет это шагом, необходимым для укрепления национальной безопасности. По его мнению, люди с непонятной биографией, находящиеся в Эстонии недавно или временно, могут использовать недвижимость во враждебных целях — для разведки, диверсий или подготовки действий в кризисных ситуациях на фоне агрессивной политики Кремля и его союзников.

Игорь Таро отметил, что въезд и нахождение таких граждан в Эстонии уже почти полностью ограничены, поэтому логично лишить их и права на покупку недвижимости. Он подчеркнул, что речь идет о реальной угрозе и что Эстония должна перейти от частичных ограничений к прямым запретам, как это уже сделали ряд стран ЕС и НАТО. Подобные проблемы, по его словам, беспокоят также власти Финляндии, Норвегии, Швеции, Литвы, Латвии и других государств.

Сейчас в Эстонии уже существуют определенные ограничения на покупку недвижимости в пограничных зонах и на малых островах, но министр считает эти меры недостаточными и малоэффективными.

Вместе с тем новые правила не будут распространяться на граждан России и Беларуси, имеющих долгосрочный вид на жительство. Они сохранят право покупать, продавать, получать в наследство или дарить недвижимость. Таро пояснил, что эти люди уже прошли проверку при получении вида на жительство, поэтому оснований для дополнительных запретов в их случае нет.

По состоянию на 9 января в Эстонии проживают 1190 граждан Беларуси с долгосрочным видом на жительство и 1476 — с временным. Среди граждан России долгосрочный вид на жительство имеют 70 237 человек, а временный — 7797.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com