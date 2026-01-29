закрыть
6 мая 2026, среда, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Осознаю, что могу стать первой белоруской, которая посетит все страны мира»

30
  • 29.01.2026, 18:21
  • 9,900
«Осознаю, что могу стать первой белоруской, которая посетит все страны мира»

Путешественница из Минска говорит на 8 языках и мечтает прожить 200 лет.

Минчанка Елизавета Макей, возможно, вскоре станет первой белоруской, которая посетит все страны мира. А еще Елизавета говорит на восьми языках, занимается восточными единоборствами и пишет книгу «Как прожить 200 лет», пишет издание Blizko.by, которое взяло у нее интервью.

— Вас можно назвать профессиональной путешественницей?

— Я бы точно не назвала себя так. Это не работа и никогда не было способом заработка. Я не вела блогов и не рассматривала путешествия как профессию. Для меня дорога — это способ понять мир и историю. Все мои поездки очень тщательно спланированы: по времени, маршрутам, логистике и возможностям. Именно за счет планирования мне удается посещать большое количество стран.

После пандемии у меня произошел внутренний перелом. В тот момент я ясно осознала, что если все откладывать на потом, то ничего не сбудется. Поэтому стала иначе относиться ко времени и заранее планировать то, что для меня действительно важно.

— Правда ли, что вы знаете восемь языков? Как вы их освоили? Это суперспособность?

— Я говорю на русском, белорусском, английском, польском, турецком, испанском, итальянском и французском языках. Сейчас я изучаю португальский, а в будущем планирую немецкий. Я не считаю это суперспособностью. Так может практически каждый. Языки никогда не давались мне легко.

Некоторые, например, испанский, итальянский и французский, относятся к одной языковой группе. Когда ты уже выучил один язык из группы, остальные действительно даются чуть легче. Самым сложным для меня оказался французский — из-за фонетики и нюансов грамматики.

У меня есть своя система. Сначала — самостоятельная работа и грамматика, затем занятия с преподавателем или в группе. Самый эффективный этап — это поездка в страну-носитель и обучение в языковой школе на интенсивном курсе. В такой ситуации у тебя просто нет другого выхода, кроме как говорить.

Для меня важно сначала понять структуру языка. Если грамматика выстроена правильно, даже при длительном перерыве язык довольно быстро восстанавливается.

— Сколько стран вы уже посетили? Есть ли та, куда вам хотелось бы вернуться снова?

— На данный момент я посетила 161 страну. Моя любимая — Филиппины. Я влюбилась в нее с первого визита, в первую очередь из-за людей. Они очень открытые, отзывчивые и доброжелательные, как будто у них внутри постоянно светит солнце. Там легко общаться, и я с большим удовольствием вернулась бы туда снова.

— Попадали ли вы в неловкие или забавные ситуации, связанные с другой культурой?

— Да, конечно, и довольно часто. Например, в странах Юго-Восточной Азии меня поначалу сильно выбивал из колеи совершенно другой ритм жизни. В западной культуре мы привыкли к скорости и эффективности — если что-то нужно решить, то быстро. А в буддийских странах терпение — это не просто черта характера, а практически философия жизни. Ты можешь куда-то спешить, опаздывать, нервничать, а вокруг никто не понимает, почему ты вообще переживаешь. Все делается спокойно, медленно, без суеты. Сначала это вводит в ступор, потом раздражает, а затем ты просто вынужден адаптироваться и принять этот ритм.

В Африке у меня тоже были ситуации, связанные с понятием времени. Если тебе говорят, что дорога займет 30 минут, это легко может превратиться в три часа. Если говорят «час» — нужно быть готовым и к пяти. Поначалу это кажется абсурдным, но со временем ты начинаешь воспринимать это как часть культуры и просто закладываешь другой масштаб ожиданий.

— Приходилось ли вам попадать в опасные инциденты за границей?

— Иногда возникали напряженные моменты, как у любого путешественника. Например, в некоторых районах Африки лучше быть очень осторожным, особенно если ты путешествуешь один. У меня была одна нехорошая ситуация в Нигерии, но все обошлось.

Важно понимать, что существуют районы — трущобы, фавелы, неблагополучные кварталы, — куда лучше не заходить намеренно.

Я считаю, что многое решает коммуникация и умение находить общий язык с людьми. Но при этом здравый смысл и осторожность никто не отменял: не гулять после захода солнца, не демонстрировать ценности и не игнорировать местные правила.

— Вы занимаетесь единоборствами, чтобы суметь защититься от опасностей в дороге?

— Я занимаюсь кикбоксингом, тайбоксингом и джиу-джитсу, потому что считаю, что для девушек единоборства даже важнее, чем для мужчин. К сожалению, именно женщины чаще становятся жертвами насилия или нападений. У мужчин с детства есть опыт физического взаимодействия — мальчики дерутся, толкаются, понимают свои возможности и границы. У девочек такого опыта обычно нет.

Для меня тренировки — это не про агрессию и не про желание кого-то победить, а про физический баланс, дисциплину и внутреннюю уверенность. Женщина оказывается уязвимой не потому, что она физически слабее, а потому что не понимает, как реагировать в стрессовой ситуации, как двигаться, как держать дистанцию. Единоборства дают не столько приемы, сколько ощущение себя в пространстве и уверенность, которую очень хорошо считывают окружающие.

К счастью, мне пока не приходилось использовать эти навыки в серьезных конфликтных ситуациях. Единственный случай был связан с кражей — в Барселоне.

— Самая смелая авантюра в вашей жизни?

— Само решение посетить все страны мира — уже авантюра. Это путь с подъемами, падениями, откатами и большим количеством сложностей. Это не праздничный отдых, а серьезное испытание для ума и тела, потому что каждый день приходится сталкиваться с тем, к чему ты не привык. Постоянно возникают новые вопросы и форс-мажоры, планы меняются, появляются новые задачи.

— Какие лайфхаки облегчают вам путешествия?

— Самое простое — я всегда путешествую только с ручной кладью. В ней у меня базовый продуманный набор: документы, телефон, зарядные устройства, минимальный набор одежды, который можно комбинировать, и средства гигиены.

Этого минимума более чем хватает. Мне искренне непонятно, зачем сдавать багаж, тратить время на регистрацию, а потом ждать его по прилете без гарантий. Во-первых, почти в любой стране при необходимости можно что-то докупить. Во-вторых, отсутствие лишних вещей сильно упрощает логистику: ты не привязан к багажу, не тратишь время в аэропортах.

В 90% случаев можно зарегистрироваться онлайн даже в странах с менее развитой инфраструктурой. Ты выходишь из самолета и сразу продолжаешь путь. Кроме того, путешествия налегке — намного экономичнее.

— Вот, кстати, оставались ли вы когда-нибудь за границей без денег?

— Полностью без денег — нет. Но бывали ситуации, когда средства могли быть недоступны: из-за краж или особенностей местных платежных систем. В некоторых странах невозможно пользоваться банковскими картами, и без наличных бывает сложно.

Поэтому я всегда продумываю финансовую безопасность заранее: где лучше иметь наличные, где — карты, как распределять деньги, не хранить все в одном месте.

Телефон в путешествиях — это отдельная тема, потому что это средство связи и навигации, и его потеря может создать серьезные проблемы. Я ношу телефон на цепи, использую чехол с кольцом и дополнительный держатель на кисть. Даже в толпе или транспорте телефон всегда закреплен и остается под контролем.

— Приходилось ли когда-нибудь встречаться с экзотическими дикими животными в природе?

— Да, за годы путешествий мне довелось встречаться с дикими животными в их естественной среде — и на суше, и в воде. Это были львы, крокодилы, гиены, змеи, включая кобр, а также множество насекомых, пауков и скорпионов. Были и морские животные — скаты, морские котики, которые, к слову, могут быть довольно агрессивными, несмотря на внешнюю «милоту».

Оглядываясь назад, я понимаю, что многое из этого я бы больше не повторила. В начале путешествий кажется, что, если все закончилось хорошо, значит, это было безопасно. Когда ты молод и полон энтузиазма, есть ощущение, что с тобой ничего не случится. Но дикие животные — это не туристическое шоу.

Помимо животных существуют и опасные болезни. Одной из них остается малярия. Это не что-то экзотическое или редкое, а вполне реальный риск в определенных странах, особенно в тропических зонах.

Для меня базовые меры — это закрытая одежда в вечернее время, использование репеллентов и москитных сеток. А лучше вообще вечером не выходить без необходимости.

— Чувствуете ли вы себя уникальным человеком?

— Честно говоря, нет. Я довольно часто бываю в среде исследователей и участников экспедиций — людей, которые были не просто в странах, а в самых удаленных и труднодоступных регионах мира, пересекали океаны, работали в экстремальных условиях и видели мир таким, каким его не показывают в фильмах.

Рядом с такими людьми очень быстро понимаешь, что путешествия — это не про красивые картинки, а про ситуации, где нет сценария, нет дублей и нет возможности «выключить камеру». Это кино, которое происходит в реальной жизни, и в котором ты сам должен находить решения.

Есть путешественники, которые вкладывают собственные средства в строительство школ в удаленных регионах, где дети иначе не получили бы образование. Есть люди, которые помогают организовывать медицинскую помощь там, где нет доступа к госпиталям. Есть те, кто первыми приезжают в регионы после стихийных бедствий и помогают на месте — не ради публичности, а потому что иначе не могут.

На фоне таких людей очень сложно говорить о собственной уникальности. Скорее возникает чувство уважения и понимание того, что мир держится именно на таких тихих, но очень сильных людях.

— Самое страшное место, которое вы видели?

— Для меня это не конкретное место, а опыт путешествий по странам, которые пережили войну или серьезные разрушения.

С одной стороны, ты приезжаешь как путешественник и смотришь архитектуру, исторические памятники, города с интересной культурой и историей. С другой — постоянно сталкиваешься со следами разрушений: поврежденные здания, пустые кварталы, инфраструктура, которая еще не восстановилась. Ты понимаешь, что это не декорации и не прошлое, а чья-то реальная жизнь, которая была прервана или изменена навсегда.

В такие моменты возникает внутренний конфликт: этично ли быть туристом в стране, где людям все еще тяжело? Не является ли это чем-то неправильным или неуместным? У меня тоже возникали такие сомнения.

При этом туризм в подобных странах может играть и положительную роль. Приезжающие люди поддерживают местную экономику, малый бизнес и семьи, которые пытаются восстановить нормальную жизнь.

Для меня главный принцип — это уважение: не превращать чужую трагедию в аттракцион, не искать острых ощущений и не фотографировать разрушения ради эффектных кадров.

Этот опыт учит ценить стабильность, безопасность и простые вещи, которые в благополучных странах часто воспринимаются как должное.

— Чем вы любите заниматься в свободное от путешествий время?

— Мне важно сохранять баланс между активностью и восстановлением. Я люблю читать — в основном литературу, связанную с мышлением, здоровьем, устройством человека и тем, как работает организм.

Большую роль в моей жизни играет спорт и движение: это и единоборства, и теннис, и общая физическая активность.

Музыка тоже остается важной частью моей жизни. Сейчас это уже не про обучение (я закончила музыкальную школу), а скорее про личное пространство.

Кроме того, мне важно иногда быть в тишине и без постоянного потока впечатлений. После огромного количества поездок, смены стран, культур и людей я ценю возможность просто подумать и осмыслить пережитое.

— Ваша книга уже закончена?

— Книга «Как прожить 200 лет» пока не готова, и я не тороплюсь с ее завершением, в том числе потому что многие наблюдения будут дополнены после завершения моего путешествия по всем странам мира.

Это не брошюра с обещаниями и не фантазия о бессмертии. Скорее, это размышление о здоровье, долголетии и качестве жизни — о том, как человек может дольше оставаться активным, ясным и физически устойчивым.

Это вопрос не столько про «магическую цифру», сколько про то, что мы называем жизнью. Если человек живет 200 лет, но значительную часть этого времени проводит в тяжелой болезни, — это не тот результат, к которому стоит стремиться. Я разделяю два понятия: продолжительность жизни и продолжительность активной, качественной жизни.

Когда начинаешь смотреть на продолжительность жизни как на систему, понимаешь, что люди «сгорают» не от возраста как такового, а от накопления повреждений и от того, что организм все хуже справляется с восстановлением.

Вопрос «200 лет» для меня упирается в другое: насколько сильно наука поможет замедлить накопление этих повреждений и улучшить процессы восстановления. Уже сейчас появляются технологии, которые позволяют раньше диагностировать риски, точнее подбирать профилактику, лучше контролировать хронические процессы и дольше сохранять здоровье сосудов, мозга и мышц.

Я не говорю, что завтра все будут жить 200 лет. Но я считаю, что в ближайшие 10—20 лет мы увидим заметный сдвиг в практике. В том, что человек будет управлять своим здоровьем не тогда, когда уже плохо, а заранее.

— В таком случае, какие способы жить дольше вы практикуете?

— Для меня это базовые вещи: чистая вода, полноценный сон, движение, физическая активность и питание. Это не про экстремальные методы, а про системный подход к жизни.

— Не хотелось ли вам когда-нибудь остановиться и прекратить путь?

— Да, особенно остро это ощущение появилось после того, как я посетила более 140 стран. В какой-то момент количество впечатлений перестает быть просто вдохновляющим. Ты начинаешь видеть не только красоту мира, но и его изнанку — разрушенные города, бедность, сломанные судьбы, последствия войн и катастроф.

Поначалу ты воспринимаешь это как часть опыта. Но со временем понимаешь, что ты здесь проездом, а люди вокруг живут в этой реальности каждый день. Возникает ощущение, что тебе сложно радоваться поездке, потому что вокруг слишком много боли. Это уже не «открытие новых мест», а столкновение с реальностью.

Тогда возникает желание остановиться — не в смысле навсегда прекратить путешествовать, а сделать паузу.

Со временем я поняла, что остановка — это не слабость и не отказ от пути, а необходимость.

В конечном итоге я осознаю, что, скорее всего, стану первой белорусской женщиной, которая посетит все страны мира. Но для меня это никогда не было самоцелью.

Самое главное, что я извлекла из этого пути, — это понимание ценности рутины и стабильности. Это роскошь. Роскошь, которую мы часто не замечаем, потому что воспринимаем как должное.

Когда ты видишь мир целиком, начинаешь понимать, что наши предки заплатили очень высокую цену за возможность жить в порядке, комфорте и относительной стабильности.

После такого опыта комфорт перестает быть чем-то само собой разумеющимся. И, пожалуй, это одно из самых важных открытий, которые я сделала за все это время.

Написать комментарий 30

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин