Белорус оставил машину прогреваться, а та загорелась

Белорус оставил машину прогреваться, а та загорелась4
- 29.01.2026, 19:44
Как так вышло.
В Минске белорус поставил свое авто на прогрев, а то внезапно загорелось. Как так вышло, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Инцидент произошел осенью прошлого года на частной придомовой территории. И с первого взгляда все выглядело очень странно.
Владелец фуры МАN включил электрический нагреватель для автономного предпускового подогрева (он находится в срединной части грузовой платформы) и ушел в дом.
Прошло совсем немного времени, прежде чем соседи сообщили о возгорании авто. В итоге пожар быстро ликвидировали сотрудники МЧС.
Специалисты исследовали поврежденные детали авто и пришли к выводу – дело в вебасто.
Это система, которая работает на топливе из авто, прогревая охлаждающую жидкость двигателя до его запуска.
При этом топливо вебасто сжигает в собственной камере, подключенной к системе охлаждения двигателя.
Эксперт установил, что разгерметизации топливной системы с попаданием горючего на нагретые части двигателя либо выпускного коллектора не было.
А все случилось из-за воспламенения изоляции токоведущего провода электрического нагревателя. Оно произошло из-за перегрузки по току, обусловленной длительным коротким замыканием нагревательной нити ТЭН на его оболочку.