Белорус оставил машину прогреваться, а та загорелась 4 29.01.2026, 19:44

Как так вышло.

В Минске белорус поставил свое авто на прогрев, а то внезапно загорелось. Как так вышло, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Инцидент произошел осенью прошлого года на частной придомовой территории. И с первого взгляда все выглядело очень странно.

Владелец фуры МАN включил электрический нагреватель для автономного предпускового подогрева (он находится в срединной части грузовой платформы) и ушел в дом.

Прошло совсем немного времени, прежде чем соседи сообщили о возгорании авто. В итоге пожар быстро ликвидировали сотрудники МЧС.

Специалисты исследовали поврежденные детали авто и пришли к выводу – дело в вебасто.

Это система, которая работает на топливе из авто, прогревая охлаждающую жидкость двигателя до его запуска.

При этом топливо вебасто сжигает в собственной камере, подключенной к системе охлаждения двигателя.

Эксперт установил, что разгерметизации топливной системы с попаданием горючего на нагретые части двигателя либо выпускного коллектора не было.

А все случилось из-за воспламенения изоляции токоведущего провода электрического нагревателя. Оно произошло из-за перегрузки по току, обусловленной длительным коротким замыканием нагревательной нити ТЭН на его оболочку.

