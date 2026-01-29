Представлена роскошная и экологичная суперяхта для полярных экспедиций 5 29.01.2026, 20:40

На борту есть спа с сауной, библиотека, бар и многое другое.

Молодая французская компания Selar представила уникальную парусную яхту Captain Arctic длиной 70 метров, которую называют «первой по-настоящему экологичной» экспедиционной яхтой, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Пять жестких парусов с солнечными панелями, усиленный корпус из нержавеющей стали и ледовое укрепление позволяют сократить углеродные выбросы на 90% по сравнению с традиционными яхтами. Энергию также вырабатывают гидротурбины на винтах, а свежая вода и тепло создаются с помощью опреснительной установки и котла на переработанных древесных пеллетах.

Проект возглавляет французско-шведская исследовательница Софи Гальваньон, которая в 26 лет стала самой молодой женщиной-капитаном Арктики. «Когда я впервые увидела ледяные шапки, это была любовь с первого взгляда», — рассказывает Гальваньон. Она создала Captain Arctic как пример экологичного судоходства и платформу для поддержки полярных научных станций. С 2027 года яхта будет собирать пластиковый мусор в Арктике и доставлять необходимые грузы исследователям.

Яхта рассчитана на 36 пассажиров в 19 каютах с полным экипажем, включая гидов-специалистов. Интерьеры оформлены в теплом стиле середины XX века, а на борту есть спа с сауной и норвежской ледяной купелью, библиотека, панорамные лаунжи, бар в стиле 1920-х и научная лаборатория. Экипаж предлагает гостям «отключиться и жить по ритму природы», иногда выключая Wi-Fi и ориентируясь на погодные и природные условия.

В программе экскурсий — наблюдение северного сияния с профессиональным фотографом, лыжные прогулки в Норвегии и уникальная экспедиция «Танец с косатками», где гости смогут увидеть и услышать китов в естественной среде.

Captain Arctic начнет плавания по фьордам Норвегии, Шпицбергену и Гренландии с ноября 2026 года, предлагая сочетание приключений, роскоши и экологической ответственности.

