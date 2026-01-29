закрыть
6 мая 2026, среда, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Представлена роскошная и экологичная суперяхта для полярных экспедиций

5
  • 29.01.2026, 20:40
  • 3,862
Представлена роскошная и экологичная суперяхта для полярных экспедиций

На борту есть спа с сауной, библиотека, бар и многое другое.

Молодая французская компания Selar представила уникальную парусную яхту Captain Arctic длиной 70 метров, которую называют «первой по-настоящему экологичной» экспедиционной яхтой, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Пять жестких парусов с солнечными панелями, усиленный корпус из нержавеющей стали и ледовое укрепление позволяют сократить углеродные выбросы на 90% по сравнению с традиционными яхтами. Энергию также вырабатывают гидротурбины на винтах, а свежая вода и тепло создаются с помощью опреснительной установки и котла на переработанных древесных пеллетах.

Проект возглавляет французско-шведская исследовательница Софи Гальваньон, которая в 26 лет стала самой молодой женщиной-капитаном Арктики. «Когда я впервые увидела ледяные шапки, это была любовь с первого взгляда», — рассказывает Гальваньон. Она создала Captain Arctic как пример экологичного судоходства и платформу для поддержки полярных научных станций. С 2027 года яхта будет собирать пластиковый мусор в Арктике и доставлять необходимые грузы исследователям.

Яхта рассчитана на 36 пассажиров в 19 каютах с полным экипажем, включая гидов-специалистов. Интерьеры оформлены в теплом стиле середины XX века, а на борту есть спа с сауной и норвежской ледяной купелью, библиотека, панорамные лаунжи, бар в стиле 1920-х и научная лаборатория. Экипаж предлагает гостям «отключиться и жить по ритму природы», иногда выключая Wi-Fi и ориентируясь на погодные и природные условия.

В программе экскурсий — наблюдение северного сияния с профессиональным фотографом, лыжные прогулки в Норвегии и уникальная экспедиция «Танец с косатками», где гости смогут увидеть и услышать китов в естественной среде.

Captain Arctic начнет плавания по фьордам Норвегии, Шпицбергену и Гренландии с ноября 2026 года, предлагая сочетание приключений, роскоши и экологической ответственности.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин