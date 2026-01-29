6 мая 2026, среда, 21:05
Трамп: Я лично попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие украинские города из-за морозов

  • 29.01.2026, 20:55
Фото: Getty Images

Президент США заявил, что диктатор РФ согласился.

Президент США Дональд Трамп на совещании кабинета министров в Белом доме заявил, что попросил российского диктатораВладимира Путина остановить удары по Украине на неделю на фоне холодов.

Путин, по словам Трампа, согласился. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», — добавил республиканец. Когда именно состоялся этот разговор, он не уточнил.

По утверждению президента США, многие предупреждали его, что российская сторона не согласится. «Но он это сделал, и мы очень рады, что он это сделал», — сказал Трамп, добавив, что украинцы «почти не поверили, но были очень счастливы».

