На Полесье соорудили снеговика в два человеческих роста

На Полесье соорудили снеговика в два человеческих роста4
- 29.01.2026, 21:10
- 2,984
Фотофакт.
Житель деревни Маньковичи в Столинском районе вместе с двумя дочерьми построил большого снеговика. Высота снежной скульптуры составляет почти четыре метра, пишет местное госиздание «Навіны Палесся».
В деревне Маньковичи на Столинщине Леонид Филанович вместе со своими дочками Миланой и Леаной построил гигантского снеговика высотой почти четыре метра.
На создание ушла вся ночь — мужчина начал работу в 9 вечера 27 января, а закончил лишь к 4 утра следующего дня. Раньше он тоже лепил снежных гигантов, но во внутреннем дворе — и люди постоянно просили разрешения зайти, чтобы посмотреть и сфотографироваться.
«В этом году я сразу решил сделать снеговика за огородом, возле дома, — делится Леонид. — Пусть каждый желающий может свободно подойти, сфотографироваться и порадоваться. Все это в первую очередь для детей».
И это не окончательный вариант. Леонид планирует еще поработать над чертами лица снежного великана.
«Первый шар получился 2 м. Плюс еще два шара на нем. Где-то 4,5 м будет снеговик, — предположил житель Маньковичей. — Сколько мог катить шар, катил. Оставил его на месте, где решил разместить снеговика. Потом еще шары сделал, соединил их, округлил. Для последнего по лестнице снежные шары носил и соединял их наверху».
По словам Леонида, в этот момент он, как в детстве, испытывал радость.