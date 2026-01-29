В Залешанах почтили память жертв рейда Бурого

  • 29.01.2026, 21:43
На памятных торжествах присутствовал спикер Сейма Польши.

«80 лет назад здесь было совершено преступление», — сказал сегодня, 29 января, у памятного креста в Залешанах спикер Сейма Польши Влодимеж Чажасты во время торжеств в память о трагедии, произошедшей 29 января 1946 года. В этот день отряд польского вооруженного подполья под командованием капитана Ромуальда Райса, псевдоним Бурый, сжег деревню, а его солдаты расстреляли 16 жителей, в том числе женщин и детей.

— Это преступление носит признаки геноцида. И я хочу вам сказать, как спикер польского Сейма, что нет никакого оправдания этому преступлению, - цитирует Влодимежа Чажастого «Радыё Рацыя».

Сегодняшние торжества начались богослужением в Залешанском монастыре во имя святой Екатерины и Подляшских мучеников с участием Бельского архиепископа Григория.

80-ю годовщину преступления в Залешанах также почтили многочисленные жители Подляшья и представители подляшского самоуправления.

