Россиянам, воевавшим в Украине, хотят запретить въезд в ЕС 25 30.01.2026, 4:56

Многие российские оккупанты хотят приехать в Европу по окончании войны.

Сотням тысяч российских солдат, участвовавших в войне против Украины , могут запретить въезд в государства Европейского Союза. Соответствующее предложение Таллинна уже рассматривают в Брюсселе, сообщил в четверг, 29 января, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, его слова приводит агентство dpa.

Выступая на встрече представителей стран ЕС, Цахкна рассказал, что, по имеющейся у него информации, многие военнослужащие ВС РФ хотят после возможного окончания войны в Украине приехать в Европу. «Это очень опасные люди», - подчеркнул эстонский министр.

Согласно документам, приложенным к предложению, с которыми ознакомилось dpa, в боевых действиях в Украине с 2022 года участвовали примерно 1,5 млн россиян, из них около 640 тысяч продолжают воевать. «Их общими чертами являются боевой опыт и применение насилия, включая вероятное участие в военных преступлениях и других зверствах против украинского населения», - говорится в документах.

Авторы инициативы предупреждают, что возможный въезд и пребывание в ЕС российских военных «не только связаны с риском совершения насильственных актов, но и являются важным каналом, через который организованная преступность, экстремистские группы и враждебные государственные структуры могут закрепиться и распространиться по всей Европе». Отмечается, что бывшие участники войны, часть из которых имеет криминальное прошлое, могут быть легко завербованы спецслужбами РФ.

В связи с этим Таллинн требует, чтобы все страны ЕС и Шенгенского соглашения ввели полный запрет на въезд для всех граждан РФ, участвовавших в войне против Украины, а также отказывали им в выдаче виз и видов на жительство.

Как пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, государства Евросоюза «морально» поддерживают стремление Эстонии, но для многих из них реализация такого запрета будет сложной. Некоторым странам потребуется внести каждого участника полномасштабного вторжения в Украину в отдельный список и собрать доказательства, подтверждающие это решение.

