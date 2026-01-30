В Харькове прогремел громкий взрыв 2 30.01.2026, 8:15

5,750

Накануне военные предупреждали об угрозе баллистики и фиксировали ракету.

В Харькове под утро пятницы, 30 января, был слышен громкий взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики и фиксировали ракету.

Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільне Новини» и канал Воздушных сил ВСУ.

«В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного», - говорится в сообщении в 05:02.

Перед этим военные писали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики, после чего в Харьковской области фиксировалась скоростная цель.

Официальных комментариев относительно атаки и ее последствий пока нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com