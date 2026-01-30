В Харькове прогремел громкий взрыв

В Харькове прогремел громкий взрыв2
- 30.01.2026, 8:15
В Харькове под утро пятницы, 30 января, был слышен громкий взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики и фиксировали ракету.
Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільне Новини» и канал Воздушных сил ВСУ.
«В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного», - говорится в сообщении в 05:02.
Перед этим военные писали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики, после чего в Харьковской области фиксировалась скоростная цель.
Официальных комментариев относительно атаки и ее последствий пока нет.