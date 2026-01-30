закрыть
7 мая 2026, четверг, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский МиГ-29 бомбой AASM HAMMER разнес «укрепдом» с оккупантами

  • 30.01.2026, 9:03
  • 7,118
Украинский МиГ-29 бомбой AASM HAMMER разнес «укрепдом» с оккупантами

Момент взрыва после попадания показали на видео.

29 января стало известно, что ВС ВСУ нанесли удар по Курской области, целью стал «укрепдом» с «московскими срочниками» в Теткино.

Для поражения объекта с украинского истребителя «МиГ-29» была сброшена авиабомба AASM HAMMER. Видео из блога летчиков ВС ВСУ «Сонящник» опубликовали в соцсети X.

На видеозаписи можно заметить момент взрыва после попадания в здание: облако пыли, поднимающееся в результате, затем второй взрыв.

Летчики ВС ВСУ не уточнили, сколько солдат армии РФ удалось ликвидировать, но, вероятно, счет идет на десятки.

Armement Air-Sol Modulaire Highly Agile Modular Munition Extended Range, или AASM HAMMER, – бомбы со специальным оборудованием французского производства, превращающего их в «умные» снаряды, корректируемые, то есть управляемые, с повышенной дальностью полета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин