Украинский МиГ-29 бомбой AASM HAMMER разнес «укрепдом» с оккупантами
- 30.01.2026, 9:03
- 7,118
Момент взрыва после попадания показали на видео.
29 января стало известно, что ВС ВСУ нанесли удар по Курской области, целью стал «укрепдом» с «московскими срочниками» в Теткино.
Для поражения объекта с украинского истребителя «МиГ-29» была сброшена авиабомба AASM HAMMER. Видео из блога летчиков ВС ВСУ «Сонящник» опубликовали в соцсети X.
На видеозаписи можно заметить момент взрыва после попадания в здание: облако пыли, поднимающееся в результате, затем второй взрыв.
✈️🇺🇦 Авіація бомбами AASM-250 HAMMER завдає точних ударів по срочніках в Тьоткіно на Курщині 🔥— Ілля Айзін (@ayzin_illya) January 29, 2026
Соняшник 🌻https://t.co/0m8eUKXnGT pic.twitter.com/262oOfRmmT
Летчики ВС ВСУ не уточнили, сколько солдат армии РФ удалось ликвидировать, но, вероятно, счет идет на десятки.
Armement Air-Sol Modulaire Highly Agile Modular Munition Extended Range, или AASM HAMMER, – бомбы со специальным оборудованием французского производства, превращающего их в «умные» снаряды, корректируемые, то есть управляемые, с повышенной дальностью полета.