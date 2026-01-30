США перебрасывают воздушные танкеры и самолеты РЭБ на Ближний Восток

США перебрасывают воздушные танкеры и самолеты РЭБ на Ближний Восток5
- 30.01.2026, 9:12
Это может свидетельствовать о подготовке масштабной операции против Ирана.
В течение последних 12 часов зафиксированы интенсивные перемещения авиации Воздушных сил США над Атлантикой, что может свидетельствовать о подготовке масштабной операции на Ближнем Востоке.
Речь идет о группе воздушных танкеров KC-46A Pegasus, которые синхронно выполняют трансатлантический перелет с восточного побережья США. Об этом сообщил военный аналитик @OAlexanderDK в социальной сети X.
По открытым данным авиамониторинга, самолеты совершали маневры, характерные для сопровождения боевой авиации. По оценкам наблюдателей, танкеры обеспечивают перелет шести самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.
После дневной пересадки авиагруппа взяла курс на Испанию, где ожидается короткая остановка или перегруппировка. Следующим пунктом маршрута, вероятно, станет Катар – ключевой хаб США для военных операций в регионе Персидского залива.
Самолеты EA-18G Growler специализируются на подавлении систем противовоздушной обороны и радиоэлектронных средств противника, что делает их критически важным элементом ударных и наступательных операций.
Совокупность маршрутов, тип задействованной авиации и темпы переброски могут указывать на наличие политического решения об активных действиях против Ирана, хотя никаких официальных заявлений со стороны Вашингтона пока не обнародовано.