7 мая 2026, четверг, 10:33
  • 30.01.2026, 10:05
«Украинская уловка опозорила Путина»

В The Times ярко рассказали о деталях окружения россиян в Купянске.

Украинские военные считают операцию под Купянском одной из самых успешных с августа 2024 года. В сентябре была создана секретная поисково-ударная группа под командованием полковника Сергея Сидорина, когда российские войска прорвали оборону и вошли в город.

По его словам, только его подразделение уничтожило или ранило около 1500 оккупантов, соотношение потерь составило десять к одному. В городе остаются небольшие российские группы, которых продолжают нейтрализовать дронами, пишет The Times.

Детали удачной операции

Украинские ударные группы были разделены на небольшие команды, которые продвигались скрытно, дезориентируя противника. OSINT-аналитиков попросили не публиковать позиции войск, а район закрыли для журналистов.

Украинские бойцы постепенно продвигались, избегая крупных столкновений, используя дроны для уничтожения врага и перекрывая его линии снабжения. С погодными сложностями — холод, подтопления и туман — российская разведка была ограничена. С 9 октября по 21 октября подразделения захватили ключевые позиции, отрезав логистику противника.

Штурм города

В ноябре украинские силы продолжили наступление, штурмовали город и закреплялись на линиях обороны. Подразделения действовали поэтапно: ударная группа зачищала участок, пехота закрепляла позиции, штурмовики отдыхали и возвращались в бой.

К декабрю россияне столкнулись с критической нехваткой снабжения. Выходы газопровода, через которые враг проникал в тыл, были уничтожены, а дополнительные подразделения усилили давление с юга и с севера.

Окружение россиян

Противник оказался зажат и не имел возможности отступить, что вынуждало его либо капитулировать, либо быть уничтоженным. К концу ноября российское руководство ошибочно считало Купянск под контролем. 2 декабря Путин заявил о «полном контроле».

Классические схемы обороны в этой операции не работали: украинцы создавали множество малых позиций, напоминающих шахматную доску, а не линию фронта. Эта тактика позволила добиться значительного успеха при ограниченных ресурсах и численности, говорят украинские военные.

«Умирающие солдаты на кадрах с дрона символизируют последние вздохи кампании Кремля по захвату города, потерпевшей поражение из-за украинской уловки, которая опозорила даже Путина», — пишет издание.

Последний парада Путина — Игорь Эйдман
Важное свидетельство — Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» — Александр Невзоров
Ждать осталось недолго — Михаил Крутихин