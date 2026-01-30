7 мая 2026, четверг, 10:33
Впереди — переломный момент

  • Юрий Федоренко
  • 30.01.2026, 10:17
  • 40,504
В российских потерях появилась очень интересная тенденция.

Интересная аналитика от Центра инициатив «Вернись живым»: доля окончательно ликвидированных воинов в структуре потерь личного состава российской армии выросла и составляет 56%.

Это не просто статистика. Соотношение убитых и раненых всегда было ключевым показателем жизнеспособности армии. В классической войне раненых в разы больше, чем погибших. Во Второй мировой — условная пропорция составляла один к трем. В американской кампании в Афганистане — один к десяти. До недавнего времени считалось, что в современной войне, с ее медициной, эвакуацией и логистикой, раненый должен выживать.

Но ведь российская армия воюет не по законам современности. Она воюет по законам утилизации. По состоянию на конец 2025 года соотношение российских потерь выглядит почти абсурдно: примерно 12 убитых на 10 раненых. Более половины потерь — безвозвратные. Это означает лишь одно: человеческий ресурс врага стирается с невиданной скоростью. Чтобы просто удержать численность на линии боевого соприкосновения, России нужно ежемесячно загонять на фронт более 35 тысяч новых существ. С каждым месяцем это становится все сложнее.

Причины очевидны. Во-первых, война дронов. Прицельные поражения почти не оставляют шансов. Во-вторых, системное и принципиальное отсутствие эвакуации у нашего противника: раненый солдат для российского командования — не человек, а статистический шум. В-третьих, отказ от массированных механизированных штурмов привел к тому, что малые пехотные группы остаются фактически обнаженными на поле боя. Наконец, главное — общий рост эффективности Сил обороны Украины.

Эта эффективность не останавливается. Плановая цель, озвученная министром обороны Михаилом Федоровым, — довести потери личного состава противника до 50 тысяч в месяц — уже не выглядит абстракцией. Только за второе полугодие 2025 года количество поражений, нанесенных Силами беспилотных систем, выросло на 270% (кстати, сегодня более трети всех пораженных целей — результат работы именно СБС).

На этом фоне источник пополнения «пушечного мяса» на болотах стремительно мелеет. Основная ставка Кремля — контрактники из маргинализированных слоев населения. Но даже российские медиа вынуждены признавать: в 2025 году новобранцев было на четверть меньше, чем в 2024-м, а их «качество» вызывает откровенные нарекания у вербовщиков.

О серьезных, почти критических проблемах России с набором контрактников было известно еще осенью прошлого года. В октябре аналитики Института изучения войны, констатировали, что даже рекордные единовременные выплаты перестали работать как стимул. Представители российских вербовочных пунктов прямо признавали: количество желающих не растет, потому что «все, кто хотел заработать на войне, уже ушли».

По их словам, новые так называемые «добровольцы» — это преимущественно пожилые люди с хроническими заболеваниями, а финансовые вопросы остаются единственной мотивацией. Таким образом, нынешние кадровые трудности российской армии — не внезапный сбой, а долговременная тенденция. Есть ли шанс у врага переломить эту тенденцию? Например, увеличить выплаты для наемников?

Здесь в игру вступает еще один фактор — деньги. А точнее, их отсутствие. Дефициты бюджетов всех уровней в России растут. Поток нефтегазовых доходов усыхает. Доля поступлений от экспорта нефти и газа в российский бюджет упала до минимума за два десятилетия.

Следовательно, выбор у врага прост: либо уменьшать интенсивность войны, либо искать новые способы массовой утилизации собственного населения. Война на истощение, которую Россия навязала Украине, все очевиднее превращается в ловушку для самой России.

Впереди — переломный момент. Первый вариант развития событий: путь к справедливому миру. Второй вариант: Россия выбирает кривую дорогу к самоуничтожению, которая проляжет через военные унижения, социальные взрывы, экономические кризисы и техногенные катастрофы. История не подбрасывает третьего сценария. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Последний парад Путина — Игорь Эйдман
Важное свидетельство — Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» — Александр Невзоров
Ждать осталось недолго — Михаил Крутихин