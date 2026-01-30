Путин ответил на письмо Мелании Трамп о возвращении похищенных украинских детей

Путин ответил на письмо Мелании Трамп о возвращении похищенных украинских детей10
- 30.01.2026, 10:26
Первая леди США выразила «осторожный оптимизм».
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что наконец получила письмо от российского диктатора Владимира Путина, в котором говорится о процессе возвращения украинских детей и воссоединения семей, разделенных из-за войны.
Такую информацию она сообщила в четверг, 29 января, в рамках интервью для Fox Business. Об этом пишет Newsweek.
Жена президента США сообщила во время разговора, что получила личный ответ от Владимира Путина на свой прошлогодний запрос, ее представители и в дальнейшем поддерживают контакт с российской стороной.
Согласно обнародованной информации, речь идет о том же обращении, в котором она просила российского диктатора поспособствовать защите детей, рожденных в Украине, и помочь с их возвращением в семьи.
«Он прислал мне письмо в ответ. Мой представитель находится с ними на связи, и мы еще работаем над воссоединением большего количества детей. Надеюсь, скоро нас снова ждет большой успех», – заявила она в интервью.
Несмотря на то, что Мелания Трамп не обнародовала текст вышеупомянутого письма дословно и не раскрыла конкретных договоренностей по итогам, она выразила осторожный оптимизм относительно результатов этих переговоров.
«Я надеюсь, что вскоре мы снова будем иметь большой успех. Замечательно видеть всех этих детей и родителей счастливыми. Конечно, вы хотите быть со своим ребенком», – подчеркнула жена американского президента.
Напомним, летом 2025 года Мелания Трамп передала российскому диктатору Путину письмо о похищенных украинских детей. Дональд Трамп вручил ему письмо от первой леди во время встречи 15 августа на Аляске.