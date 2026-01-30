закрыть
7 мая 2026, четверг, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин ответил на письмо Мелании Трамп о возвращении похищенных украинских детей

10
  • 30.01.2026, 10:26
  • 11,906
Путин ответил на письмо Мелании Трамп о возвращении похищенных украинских детей
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Первая леди США выразила «осторожный оптимизм».

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что наконец получила письмо от российского диктатора Владимира Путина, в котором говорится о процессе возвращения украинских детей и воссоединения семей, разделенных из-за войны.

Такую информацию она сообщила в четверг, 29 января, в рамках интервью для Fox Business. Об этом пишет Newsweek.

Жена президента США сообщила во время разговора, что получила личный ответ от Владимира Путина на свой прошлогодний запрос, ее представители и в дальнейшем поддерживают контакт с российской стороной.

Согласно обнародованной информации, речь идет о том же обращении, в котором она просила российского диктатора поспособствовать защите детей, рожденных в Украине, и помочь с их возвращением в семьи.

«Он прислал мне письмо в ответ. Мой представитель находится с ними на связи, и мы еще работаем над воссоединением большего количества детей. Надеюсь, скоро нас снова ждет большой успех», – заявила она в интервью.

Несмотря на то, что Мелания Трамп не обнародовала текст вышеупомянутого письма дословно и не раскрыла конкретных договоренностей по итогам, она выразила осторожный оптимизм относительно результатов этих переговоров.

«Я надеюсь, что вскоре мы снова будем иметь большой успех. Замечательно видеть всех этих детей и родителей счастливыми. Конечно, вы хотите быть со своим ребенком», – подчеркнула жена американского президента.

Напомним, летом 2025 года Мелания Трамп передала российскому диктатору Путину письмо о похищенных украинских детей. Дональд Трамп вручил ему письмо от первой леди во время встречи 15 августа на Аляске.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин